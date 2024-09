Przetarg na budowę farmy solarnej i magazynu ciepła ogłosiło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach. Magistrat w czwartek (5 września 2024 r.) zapowiedział, że tym samym startuje projekt Parku Zielonej Energii, który – według wyliczeń – ma dostarczyć ciepło do około 30 proc. mieszkańców.

Jak będzie wyglądał Park Zielonej Energii i kiedy powstanie?

Farma solarna oraz magazyn ciepła mają powstać na terenie należącym do PEC-u przy ul. Królewskiej Tamy. Farma ma produkować energię elektryczną oraz cieplną – przede wszystkim ciepłą wodę od maja do września, kiedy w Polsce sprzyja temu klimat. Natomiast magazyn ma zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu.

Głównym elementem Parku Zielonej Energii ma być kocioł wielopaliwowy, w którym możliwe będzie pozyskanie energii m.in. z odpadów nienadających się do dalszej segregacji i recyklingu. Rocznie ma to być około 40 tys. ton odpadów, co powinno przełożyć się na 20 tys. MWh energii elektrycznej i 490 tys. GJ ciepła. Poza tym zaplanowano uzupełnienie instalacji o wielkoskalową pompę ciepła, farmę fotowoltaiczną i magazyn energii.

Otwarcie ofert złożonych w przetargu przewidziano na 31 października 2024 r. Natomiast wybrany wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał 30 miesięcy na realizację inwestycji.

Dotacja 270 mln zł. Katalog korzyści równie imponujący

Inwestor, czyli należąca do miasta spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach, wylicza na stronie internetowej poświęconej PZE korzyści, jakie ma przynieść ten wielki projekt:

czystsze powietrze w mieście - działalność inwestycji przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;

dodatkowa energia elektryczna i ciepło dla mieszkańców - z frakcji energetycznej odpadów będzie produkowana energia elektryczna i ciepło na potrzeby mieszkańców;

zachowanie nieodnawialnych źródeł energii - nastąpi ograniczenie zużycia paliw kopalnych;

oszczędność wody - inwestycja przyczyni się do ograniczenie zużycia wody o 49% w skali roku;

nieuciążliwa utylizacja odpadów - nastąpi utylizacja pre-RDF, rozdrobnionej frakcji palnej odpadów wielkogabarytowych oraz osadów pościekowych.

Park Zielonej Energii ma zacząć działać w 2028 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 271 mln zł dofinansowania na jego budowę.

