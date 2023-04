Perfidni oszuści z Gliwic działali w mediach społecznościowych. Zarobili krocie na przestępczej działalności

Co za brak odpowiedzialności

Lekarze robią, co mogą

Gliwice. Policjanci rozbili szajkę internetowych oszustów

Śledczy z Gliwic ustalili, że na ternie miasta działa szajka internetowych oszustów. Grupa ta przejmowała konta innych użytkowników na portalach społecznościowych, a następnie zamieszczała na nich oferty sprzedaży różnych urządzeń elektronicznych. Klienci płacili, ale towar do nich nie docierał! Rozpoczęło się śledztwo. - W toku postępowania ustalili kilkadziesiąt numerów kont bankowych, numerów telefonów oraz innych danych, którymi posługiwali się oszuści. Kryminalni nawiązali kontakt z innymi jednostkami policji, aby ustalić, czy na ich terenie również pojawiały się przypadki tego typu oszustw. Jak ustalili w trakcie postępowania, skala tego rodzaju przestępstw była duża. Analiza prowadzonych w całej Polsce spraw oraz zeznania kilkudziesięciu pokrzywdzonych pozwoliły na zebranie pokaźnego materiału dowodowego - podaje gliwicka policja.

Siedmiu oszustów znanych było już wcześniej policji. Po zebraniu materiałów policjanci przystąpili do zatrzymań. Członkowie grupy zostali zatrzymani. Wszyscy mieli nie więcej niż 30 lat. Przestępcy działali na przełomie 2020 i 2021 roku. Ze swojej działalności zebrali łącznie 30 tysięcy złotych. Usłyszeli łącznie ponad 100 zarzutów oszustw. Dotyczą one nie tylko oszustw, ale także posiadania narkotyków i kradzieży. Do sądu trafił już akt oskarżenia. Zatrzymanym grozi nawet 8 lat więzienia.

Od lat okradali kościelne skarbony. Teraz wpadli Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.