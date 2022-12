Wygolonego dresiarza przyciągnął zapach perfum. Policja szuka mężczyzny z torbą

Kierowca zatrzymał się, by przepuścić matkę z wózkiem. Nagle stało się to. Nagranie z kamery jest szokujące WIDEO

Gliwice. Ukradł perfumy w Forum. Rozpoznajesz go?

Do zdarzenia doszło 14 września tego roku w Centrum Handlowym Forum przy ul. Lipowej w Gliwicach. - Do komisariatu wpłynęło zawiadomienie o kradzieży perfum o łącznej wartości 779,97 zł z jednego ze sklepów drogeryjnych - podaje KMP Gliwice. Policja za pomocą monitoringu uchwyciła wizerunek podejrzanego mężczyzny. - Wykonane w sprawie czynności dochodzeniowe nie doprowadziły do ustalenia tożsamości mężczyzny, którego wizerunek upubliczniamy, zaistniała więc konieczność zwrócenia się do internautów, którzy, być może, rozpoznają tę osobę - dodają mundurowi.

Stróże prawa proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę. Zapewniają anonimowość. - Wszelkie informacje można kierować do prowadzącego sprawę sierżanta Marka Kosteleckiego, e-mail: marek.kostelecki@gliwice.ka.policja.gov.pl. Telefon całodobowy do dyżurnego II KP: 47 859 02 00. Można skorzystać także z anonimowej skrzynki mailowej – Powiadom nas - informuje policja. Dodają, że przy kontakcie należy powołać się na sprawę RSD 813/22.

