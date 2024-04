Masowa likwidacja szkół w woj. śląskim. 12 placówek w całym regionie zniknie. Co z dziećmi?

Sosnowiec. Mężczyzna gonił dzieci, obnażył się na widok policjantów

Dramatyczne sceny rozegrały się w minioną niedzielę, 7 kwietnia, w Sosnowcu. Dorosły, niekompletnie ubrany mężczyzna gonił i straszył dzieci w rejonie alei Mireckiego. Około godz. 20 został zatrzymany przez mieszkańców, którzy wezwali policję.

- Policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny, który nie był ubrany stosownie do warunków panujących na zewnątrz i zachowywał się w sposób irracjonalny. Ze względu na fakt, iż nie można było się z nim porozumieć i niemożliwe było ustalenie jego personaliów, policjanci wezwali na miejsce karetkę – powiedział portalowi o2.pl aspirant Tomasz Mogielski, zastępca rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Podczas interwencji służb miało dojść do szokujących wydarzeń. Mężczyzna na widok policjantów i ratowników opuścił spodnie i zaczął się masturbować.

- Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Katowicach celem hospitalizacji – dodał aspirant Tomasz Mogielski na łamach o2.pl.

Na tym jednak nie koniec szokujących wydarzeń. Zdjęcia z interwencji zostały umieszczony na jednym z lokalnych profili na Facebooku. W komentarzach zaroiło się od doniesień, że 45-latek już wcześniej miał dopuścić się dziwnych i groźnych zachowań wobec dzieci.

- Moja córka wracała do domu. Miała przed sobą może 500 metrów i w pewnym momencie zorientowała się, że ktoś za nią idzie, a po chwili zaczyna ją gonić. Mojej córce udało się uciec. Wbiegł za nią do klatki, walił pięściami po drzwiach od korytarza, wybił szybę. Złapaliśmy go z sąsiadami – napisała jedna z kobiet.

Inni internauci wskazywali, że mężczyzna robił podobne rzeczy również w innych rejonach miasta, a nawet poza Sosnowcem.

Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu w Katowicach. Policja natomiast zbiera wszelkie informacje dotyczące jego zachowania oraz czynów, których miałby się dopuścić.