Pijany kierowca autobusu wiózł dzieci do szkoły! Groza w Jaworznie

Pijany kierowca autobusu wiózł dzieci do szkoły. Dzięki kontroli na drodze nie doszło do tragedii

Policjanci z Jaworzna w środę rano (19 czerwca) prowadzili przesiewową kontrolę trzeźwości, podczas której zatrzymali do sprawdzenia m.in. 53-letniego kierowcę autobusu. Gdy mężczyzna dmuchnął w alkomat, mundurowi doznali szoku. Okazało się, że ma on ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie! Na dodatek w autobusie było kilkoro dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które kierowca miał dowieźć bezpiecznie do szkoły. Mężczyzna po drodze miał zabrać również kolejne dzieci z okolic. Teraz 53-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przed sądem. Gdy przewoźnik dowiedział się o zaistniałej sytuacji, w zastępstwie wysłał na miejsce innego kierowcę. Po przebadaniu go przez policjantów, bezpiecznie ruszył z dziećmi w drogę do szkoły.

- Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas podróży jest priorytetem policji. Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na letni wypoczynek. Przypominamy wszystkim rodzicom i opiekunom, że każdy zorganizowany wyjazd można zgłosić dzwoniąc na numer 112. Przeprowadzona przez policjantów kontrola może zapobiec tragedii. Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu policji - przypominają policjanci z Jaworzna.

ZOBACZ TEŻ. Dramat na drodze pod Bartoszycami. Pijany 18-latek wjechał w drzewo! GALERIA:

Pijany kierowca ciężarówki spowodował karambol w Olsztynie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.