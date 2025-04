i Autor: NewsLubuski/East News Śmigłowiec LPR

Jak do tego doszło?

Groza w Mazańcowicach: Nastolatek na rowerze runął z mostu wprost do potoku

W czwartkowy (17.04.2025) wieczór w Mazańcowicach, w powiecie bielskim na Śląsku, doszło do groźnego wypadku. 17-letni rowerzysta, z niewyjaśnionych przyczyn, spadł z mostu i wpadł do potoku. Okoliczności zdarzenia są obecnie badane przez policję. Jak informują lokalne media, nastolatek trafił do szpitala.