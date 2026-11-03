Groźny wypadek na drodze ekspresowej S1 w Żywcu. Ranni trafili do szpitala

W okolicach Żywca na drodze ekspresowej S1 doszło do bardzo groźnego zdarzenia drogowego we wtorek, 3 listopada, o godzinie 7.28. Z pierwszych informacji przekazanych przez funkcjonariuszy policji wynika, że w kraksie brały udział cztery samochody.

Do akcji natychmiast zadysponowano zespoły ratunkowe, a trzech uczestników zdarzenia trzeba było przewieźć do szpitala.

„W zdarzeniu uczestniczyły cztery pojazdy. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Na razie nie mamy jeszcze pełnych informacji dotyczących okoliczności wypadku” – powiedział w rozmowie z Radiem Eska mł. asp. Bogusław Rosa, pełniący funkcję rzecznika prasowego w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu.

Obecnie brakuje szczegółowych danych na temat stanu zdrowia rannych osób. Mundurowi prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnego przebiegu oraz przyczyn tej kraksy.

Zablokowana trasa S1 i ogromne korki na dojeździe do Żywca

Zderzenie czterech aut wywołało ogromny paraliż komunikacyjny. Trasa ekspresowa S1 była całkowicie nieprzejezdna od chwili wypadku aż do godziny 10.05.

Przez ten czas zmotoryzowani byli kierowani na objazdy, co błyskawicznie przełożyło się na ogromny tłok na okolicznych trasach lokalnych.

Najgorsze warunki występowały na trasie prowadzącej bezpośrednio do Żywca. Sznur samochodów ciągnął się od miejscowości Łodygowice aż po rondo przy moście Widzyka. Osoby jadące z kierunku Bielska-Białej musiały uzbroić się w cierpliwość z powodu dużych opóźnień.

Rzecznik policji Bogusław Rosa informuje o odblokowaniu S1

Rzecznik Bogusław Rosa przekazał, że gdy tylko służby zakończyły najpilniejsze czynności na miejscu kraksy, trasa ekspresowa znów została otwarta dla zmotoryzowanych.

„Ruch jest już udrożniony” – poinformował jeszcze przed godziną 11.00 rzecznik prasowy policji z Żywca.

Śledczy nie ujawniają na ten moment, dlaczego cztery auta się zderzyły ani kto jest winny spowodowania tego groźnego wypadku. Dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia wyjaśni prowadzone przez policjantów postępowanie.

Groźne zdarzenie drogowe w okolicach Żywca.