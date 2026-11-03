Mieszkańcy woj. śląskiego pokochali tę trasę! Pociągi pękają w popularności. Koleje Śląskie szykują zmiany

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-11-03 8:29

Nowa trasa Kolei Śląskich okazała się prawdziwym przebojem! W zaledwie osiem tygodni pociągami kursującymi z Rybnika przez Żory i Pszczynę do Bielska-Białej podróżowało ponad 62 tysiące osób. Zainteresowanie jest tak duże, że przewoźnik zdecydował się zwiększyć liczbę kursów i wydłużyć połączenie. Już od 13 grudnia 2026 roku pociągi linii S72 mają docierać także do Raciborza. To oznacza nowe możliwości podróżowania dla mieszkańców kilku miast województwa śląskiego.

Biało-niebieski pociąg Kolei Śląskich przejeżdża przez wiadukt w jesiennym, górskim krajobrazie. O sukcesie trasy dowiesz się na SE.
Autor: Koleje Śląskie/ Facebook

Ślązacy pokochali nowe połączenie! Ponad 62 tysiące pasażerów w osiem tygodni

Jeszcze niedawno pociągi Kolei Śląskich na linii S72 łączyły Rybnik z Żorami. Pod koniec sierpnia trasę wydłużono przez Pszczynę do Bielska-Białej. Okazało się, że było to rozwiązanie, na które czekało wielu mieszkańców regionu.

Według danych opublikowanych przez Koleje Śląskie od 30 sierpnia do 24 października 2026 roku z połączenia skorzystało 62,5 tysiąca osób.

Dla porównania, w analogicznym okresie 2024 roku pociągi kursujące jedynie pomiędzy Rybnikiem a Żorami przewiozły 8,2 tysiąca pasażerów.

Choć porównywane trasy różniły się długością, niemal ośmiokrotny wzrost liczby podróżnych pokazuje skalę zainteresowania nową ofertą.

– Pasażerowie doceniają wygodę, czas przejazdu oraz niezawodność pociągów Kolei Śląskich, wybierając je w codziennych dojazdach do pracy, szkół czy na uczelnie – podkreśla Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Polecany artykuł:

Będzie więcej pociągów! Koleje Śląskie zapowiadają grudniowe zmiany

Wyniki frekwencyjne sprawiły, że przewoźnik postanowił zwiększyć liczbę kursów na popularnej trasie.

Obecnie między Rybnikiem a Bielskiem-Białą kursuje 10 par pociągów w dni robocze oraz siedem par w weekendy i święta.

W nowym rozkładzie jazdy 2026/2027 oferta ma zostać rozszerzona. W dni robocze pasażerowie będą mieli do dyspozycji 11 par pociągów, czyli 22 kursy w obu kierunkach. Z kolei w dni wolne od pracy liczba połączeń wzrośnie do 10 par, a więc 20 kursów dziennie.

To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które regularnie podróżują między miastami w celach zawodowych lub edukacyjnych.

– Stale analizujemy potoki pasażerskie i dostosowujemy naszą ofertę do realnych potrzeb mieszkańców regionu. Zwiększenie liczby kursów w nadchodzącym rozkładzie jazdy pozwoli podróżnym na jeszcze lepsze i bardziej elastyczne planowanie codziennych dojazdów – zapowiada Bartłomiej Wnuk.

Polecany artykuł:

Pociągi pojadą jeszcze dalej! Od 13 grudnia nowe połączenie z Raciborza do Bielska-Białej

Zwiększenie liczby kursów to niejedyna nowość. Koleje Śląskie szykują również wydłużenie linii S72 o kolejne miasto.

Od 13 grudnia 2026 roku pociągi mają kursować na trasie: Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna – Bielsko-Biała.

Oznacza to, że mieszkańcy Raciborza zyskają bezpośrednie połączenie kolejowe z Żorami, Pszczyną i Bielskiem-Białą, bez konieczności przesiadki w Rybniku.

Nowa oferta może okazać się atrakcyjna zarówno dla osób dojeżdżających do pracy i szkół, jak i dla pasażerów wybierających się na weekendowy wyjazd.

Najstarszy tunel kolejowy w Polsce mieści się na Śląsku:

Tunel kolejowy w Rydułtowach
Galeria zdjęć 5

Kolejowy hit w województwie śląskim. Przewoźnik stawia na rozwój

Pierwsze osiem tygodni funkcjonowania wydłużonej linii S72 pokazało, że bezpośrednie połączenie kilku ważnych miast regionu cieszy się dużym zainteresowaniem.

Ponad 62 tysiące pasażerów w niespełna dwa miesiące to wynik, który skłonił Koleje Śląskie do dalszego rozwijania oferty.

Kolejnym sprawdzianem będzie grudniowa zmiana rozkładu jazdy. Jeśli zainteresowanie utrzyma się na podobnym poziomie, linia łącząca Racibórz z Bielskiem-Białą może stać się jednym z ważniejszych połączeń regionalnych w tej części województwa.

Nowy rozkład jazdy ma wejść w życie 13 grudnia 2026 roku.

 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOLEJE ŚLĄSKIE
BESKIDY

ROLKI