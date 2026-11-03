Ślązacy pokochali nowe połączenie! Ponad 62 tysiące pasażerów w osiem tygodni

Jeszcze niedawno pociągi Kolei Śląskich na linii S72 łączyły Rybnik z Żorami. Pod koniec sierpnia trasę wydłużono przez Pszczynę do Bielska-Białej. Okazało się, że było to rozwiązanie, na które czekało wielu mieszkańców regionu.

Według danych opublikowanych przez Koleje Śląskie od 30 sierpnia do 24 października 2026 roku z połączenia skorzystało 62,5 tysiąca osób.

Dla porównania, w analogicznym okresie 2024 roku pociągi kursujące jedynie pomiędzy Rybnikiem a Żorami przewiozły 8,2 tysiąca pasażerów.

Choć porównywane trasy różniły się długością, niemal ośmiokrotny wzrost liczby podróżnych pokazuje skalę zainteresowania nową ofertą.

– Pasażerowie doceniają wygodę, czas przejazdu oraz niezawodność pociągów Kolei Śląskich, wybierając je w codziennych dojazdach do pracy, szkół czy na uczelnie – podkreśla Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Będzie więcej pociągów! Koleje Śląskie zapowiadają grudniowe zmiany

Wyniki frekwencyjne sprawiły, że przewoźnik postanowił zwiększyć liczbę kursów na popularnej trasie.

Obecnie między Rybnikiem a Bielskiem-Białą kursuje 10 par pociągów w dni robocze oraz siedem par w weekendy i święta.

W nowym rozkładzie jazdy 2026/2027 oferta ma zostać rozszerzona. W dni robocze pasażerowie będą mieli do dyspozycji 11 par pociągów, czyli 22 kursy w obu kierunkach. Z kolei w dni wolne od pracy liczba połączeń wzrośnie do 10 par, a więc 20 kursów dziennie.

To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które regularnie podróżują między miastami w celach zawodowych lub edukacyjnych.

– Stale analizujemy potoki pasażerskie i dostosowujemy naszą ofertę do realnych potrzeb mieszkańców regionu. Zwiększenie liczby kursów w nadchodzącym rozkładzie jazdy pozwoli podróżnym na jeszcze lepsze i bardziej elastyczne planowanie codziennych dojazdów – zapowiada Bartłomiej Wnuk.

Pociągi pojadą jeszcze dalej! Od 13 grudnia nowe połączenie z Raciborza do Bielska-Białej

Zwiększenie liczby kursów to niejedyna nowość. Koleje Śląskie szykują również wydłużenie linii S72 o kolejne miasto.

Od 13 grudnia 2026 roku pociągi mają kursować na trasie: Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna – Bielsko-Biała.

Oznacza to, że mieszkańcy Raciborza zyskają bezpośrednie połączenie kolejowe z Żorami, Pszczyną i Bielskiem-Białą, bez konieczności przesiadki w Rybniku.

Nowa oferta może okazać się atrakcyjna zarówno dla osób dojeżdżających do pracy i szkół, jak i dla pasażerów wybierających się na weekendowy wyjazd.

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Pierwsze osiem tygodni funkcjonowania wydłużonej linii S72 pokazało, że bezpośrednie połączenie kilku ważnych miast regionu cieszy się dużym zainteresowaniem.

Ponad 62 tysiące pasażerów w niespełna dwa miesiące to wynik, który skłonił Koleje Śląskie do dalszego rozwijania oferty.

Kolejnym sprawdzianem będzie grudniowa zmiana rozkładu jazdy. Jeśli zainteresowanie utrzyma się na podobnym poziomie, linia łącząca Racibórz z Bielskiem-Białą może stać się jednym z ważniejszych połączeń regionalnych w tej części województwa.

Nowy rozkład jazdy ma wejść w życie 13 grudnia 2026 roku.