Policja w Chorzowie prowadzi postępowanie w sprawie nagrania z autostrady A4, na którym widać jazdę z prędkością ponad 300 km/h.

Funkcjonariusze ustalili właściciela pojazdu oraz pasażera, a prokuratura zdecydowała o zabezpieczeniu samochodu BMW jako dowodu w sprawie.

Postępowanie dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Policja prosi świadków o kontakt w celu ustalenia, kto kierował autem.

Pirat drogowy pędził 320 km/h po A4. Policja zabezpieczyła jego BMW

Wszystko zaczęło się od filmu opublikowanego w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak kierowca czarnego BMW z ogromną prędkością mknie lewym pasem autostrady A4. Na nagraniu prędkościomierz pojazdu wskazywał prędkość ponad 300 km/h, a autor filmu dodał napis sugerujący, że było to aż 320 km/h. Taka jazda to nie tylko skrajna nieodpowiedzialność, ale śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Chorzowie, funkcjonariusze natychmiast po uzyskaniu informacji podjęli działania. – Tuż po uzyskaniu informacji funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie, dokonali jego szczegółowej analizy oraz natychmiast rozpoczęli działania mające na celu wyjaśnienie sprawy – czytamy w oficjalnym komunikacie. Działania policjantów przyniosły błyskawiczny efekt. Mundurowi ustalili i dotarli do właściciela pojazdu oraz pasażera, który najprawdopodobniej rejestrował cały przejazd. Prokuratura podjęła decyzję o zabezpieczeniu samochodu. Pojazd marki BMW został zabezpieczony jako dowód w sprawie. Prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w kierunku czynu z art. 174 Kodeksu karnego, tj. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Za taki czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do świadków szaleńczej jazdy. Kto kierował czarnym BMW?

Mimo że policja ma już samochód, właściciela i pasażera, kluczowa zagadka wciąż pozostaje nierozwiązana. Śledczy muszą jednoznacznie ustalić, kto siedział za kierownicą BMW w momencie popełnienia przestępstwa. To od tej informacji zależy, komu zostaną postawione zarzuty. Dlatego chorzowscy policjanci, działając pod nadzorem prokuratury, zwracają się z pilnym apelem do społeczeństwa.

Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które w miniony weekend były świadkami niebezpiecznej jazdy czarnego BMW na autostradzie A4 lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości kierowcy. Szczególnie cenne mogą okazać się nagrania z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować pojazd lub jego kierowcę na przykład na stacji benzynowej czy w punkcie poboru opłat. Osoby, które posiadają informacje mogące mieć znaczenie dla sprawy, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Chorzowie pod numerem telefonu 47 85 45 266 lub z najbliższą jednostką Policji pod numerem alarmowym 112.