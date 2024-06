Horror! Mężczyzna postrzelił trzy osoby w centrum Katowic. Akcja policji

Sceny grozy w Katowicach. Szaleniec strzelał z broni palnej do ludzi. Ranne trzy osoby!

Te szokujące sceny rozegrały się nocą w sobotę, 15 czerwca, przy popularnej ul. Mariackiej w centrum Katowic. Policja dostała zgłoszenie, że 19-letni pracownik jednego z lokali został ranny w policzek po tym, gdy ktoś postrzelił go z broni palnej. Na miejsce natychmiast zostali wysłani mundurowi; gdy tylko służby zjawiły się na miejscu, do policjantów podeszło dwóch mężczyzn w wieku 28 i 38 lat, którzy zgłosili, że także są ofiarami postrzelenia. Do rannych wezwano pogotowie, a funkcjonariusze ruszyli w pościg za sprawcą strzelaniny, który uciekł po oddaniu strzałów. Mężczyznę udało się zatrzymać w okolicach Rynku; okazało się, że to 43-letni mieszkaniec Katowic, który był kompletnie pijany. 43-latek został obezwładniony, a broń zabezpieczona.

- Na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice Południe, Sąd Rejonowy w Katowicach aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Za posiadanie broni palnej śrutowej bez zezwolenia i amunicji, uszkodzenie ciała 3 mężczyzn oraz usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednego z nich, podejrzanemu grozi kara do 20 lat więzienia - podsumowują katowiccy policjanci.

