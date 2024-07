Horror na Śląsku. Koń stratował 13-latkę. Dramatyczny wypadek w stadninie koni

Koszmarne sceny w Jaworznie. 13-latka została stratowana przez konia. Dramat w stadninie

Do wypadku doszło w czwartek, 27 czerwca, ok. godz. 17:00. Jak ustalił "Fakt", 13-latka i jej 12-letnia koleżanka w jednej ze stadnin w Jaworznie oporządzały konia. Wtedy zwierzę staranowało starszą dziewczynkę, która straciła przytomność i doznała urazu głowy. Jej młodsza koleżanka natychmiast wezwała pomoc. 13-latka śmigłowcem LPR została zabrana do szpitala. Wiadomo, że jej stan jest ciężki, zagrażający życiu. Dziewczynka uczęszczała do stadniny od ponad roku, przebywała w niej za zgodą rodziców i właścicielki stadniny. Wszystko wskazuje na to, że tego dnia doszło do nieszczęśliwego wypadku.

— 13-letnia dziewczynka wraz ze swoją 12-letnią koleżanką oporządzały konia. W pewnym momencie koń z niewiadomych przyczyn spłoszył się i stratował starszą dziewczynkę. Nastolatka doznała urazu głowy i straciła przytomność. Druga dziewczynka zadzwoniła na numer alarmowy i wezwała pomoc. 13-latka została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała "Fakt" mł. asp. Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

