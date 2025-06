Impreza w restauracji zakończyła się wybuchem. W środku były dzieci. Ważny ruch prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi W., właścicielowi lokalu „Akwarium”, w którym w zeszłym roku doszło do wybuchu gazu. Mężczyzna jest oskarżony o narażenie innych ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.