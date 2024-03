Katolicka influencerka w szoku! Ktoś przysłał jej do domu wibratory. "To prześladowanie mnie"

Do wybuchu w restauracji Akwarium w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Andrzeja, doszło w sobotę 2 marca o godzinie 21. W środku znajdowało się 36 osób.

- Przyczyną była nieszczelność 11-kilogramowej butli z gazem, w wyniku czego doszło do małego wybuchu - powiedział PAP mł. kpt. Łukasz Latos z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Wszyscy opuścili lokal samodzielnie. Jedna osoba wymagała udzielenia pierwszej pomocy i została zabrana do szpitala oparzeniowego - powiedział Latos.

To kobieta. Ratownicy badali także dwoje dzieci. Do wybuchu doszło tylko w części lokalu. Na miejscu przebywało 36 osób, 34 osoby to goście i dwie osoby z obsługi lokalu.

W akcji uczestniczyło 8 zastępów, w sumie 23 strażaków. - Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak po dojechaniu zastępów i rozpoznaniu sytuacji, został on odwołany - dodał strażak.