Jasna Góra. Biskup płocki krytykuje wprowadzenie edukacji zdrowotnej

Podczas mszy na Jasnej Górze biskup Stułkowski wygłosił homilię do uczestników 41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, podkreślając znaczenie mądrego życia, opartego na wartościach chrześcijańskich. Hierarcha skrytykował tych, którzy żyją lekkomyślnie, i zaapelował o dążenie do świętości na drodze powołania. W tym kontekście podkreślił rolę Kościoła i państwa we wspieraniu mądrego życia małżeńskiego i rodzinnego.

Biskup płocki nie szczędził gorzkich słów pod adresem obecnej koalicji rządzącej, zarzucając jej „uprzykrzanie życia” w kontekście nauczania religii w szkołach. Przypomniał, że ocena z religii nie liczy się do średniej, a w kampanii wyborczej pojawiały się hasła o usunięciu religii ze szkół. Mówił też o „utrudnianiu i zniechęcaniu dzieci, młodzieży do uczestnictwa w katechezie”.

W odpowiedzi na te działania biskup Stułkowski podziękował za podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”. Projekt ten, wniesiony do Sejmu przez Stowarzyszenie Katechetów Świeckich i przygotowany przez Instytut Ordo Iuris, zakłada m.in. wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu. Biskup wezwał do modlitwy o pomyślne zakończenie prac nad projektem w komisjach sejmowych.

Biskup Stułkowski skrytykował pojawienie się w programie nauczania edukacji zdrowotnej.

- I podobnie, jak chodzi o edukację zdrowotną, jeśli grozi deprawacja dzieci i młodzieży, mówimy: „nie” - oświadczył biskup.