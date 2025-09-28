Biskup porównał ten przedmiot w szkole do deprawacji! W to miejsce zachęcał do udziału w katechezie

Michał Michalak
2025-09-28 22:05

Biskup płocki Szymon Stułkowski pojawił się w niedzielę, 28 września, na Jasnej Górze, gdzie dziękował za podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”. Duchowny skrytykował jednocześnie wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół, którą przyrównał do "deprawacji". Nie szczędził przy tym gorzkich słów pod adresem rządzącej koalicji.

Edukacja zdrowotna jak deprawacja? Biskup płocki zszokował

  • Podczas mszy na Jasnej Górze biskup Stułkowski wygłosił homilię do uczestników 41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, apelując o życie oparte na wartościach chrześcijańskich.
  • Biskup skrytykował rządzących za utrudnianie nauczania religii w szkołach i wspomniał o projekcie ustawy "Tak dla religii i etyki w szkole".
  • Wezwał do modlitwy o pomyślne zakończenie prac nad projektem i skrytykował edukację zdrowotną, która jego zdaniem grozi deprawacją.

Jasna Góra. Biskup płocki krytykuje wprowadzenie edukacji zdrowotnej

Podczas mszy na Jasnej Górze biskup Stułkowski wygłosił homilię do uczestników 41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, podkreślając znaczenie mądrego życia, opartego na wartościach chrześcijańskich. Hierarcha skrytykował tych, którzy żyją lekkomyślnie, i zaapelował o dążenie do świętości na drodze powołania. W tym kontekście podkreślił rolę Kościoła i państwa we wspieraniu mądrego życia małżeńskiego i rodzinnego.

Biskup płocki nie szczędził gorzkich słów pod adresem obecnej koalicji rządzącej, zarzucając jej „uprzykrzanie życia” w kontekście nauczania religii w szkołach. Przypomniał, że ocena z religii nie liczy się do średniej, a w kampanii wyborczej pojawiały się hasła o usunięciu religii ze szkół. Mówił też o „utrudnianiu i zniechęcaniu dzieci, młodzieży do uczestnictwa w katechezie”.

W odpowiedzi na te działania biskup Stułkowski podziękował za podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „Tak dla religii i etyki w szkole”. Projekt ten, wniesiony do Sejmu przez Stowarzyszenie Katechetów Świeckich i przygotowany przez Instytut Ordo Iuris, zakłada m.in. wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu. Biskup wezwał do modlitwy o pomyślne zakończenie prac nad projektem w komisjach sejmowych.

Biskup Stułkowski skrytykował pojawienie się w programie nauczania edukacji zdrowotnej. 

- I podobnie, jak chodzi o edukację zdrowotną, jeśli grozi deprawacja dzieci i młodzieży, mówimy: „nie” - oświadczył biskup.

