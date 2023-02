Zaproponował chłopcu podwózkę do domu. Do jego drzwi zapukała policja

Jaworzno. Mężczyzna zaproponował dziecku podwózkę. Ważny komunikat policji

Do mundurowych z Jaworzna w ostatnim czasie zaczęły napływać informacje o mężczyźnie, który zaproponował podwózkę uczniowi miejscowej szkoły podstawowej. Mundurowi potraktowali zgłoszenie bardzo poważnie. Wystarczyły dwa dni, aby ustalili pojazd i jego właściciela. - Okazał się nim być jeden z mieszkańców naszego miasta. Mężczyzna opowiedział o całej sytuacji. Wyjaśniając wszelkie okoliczności zgłoszenia, policjanci ustalili, że zaistniała sytuacja w żadnym wypadku nie miała charakteru przestępczego, ale spowodowana była troską o bezpieczeństwo i komfort dziecka w drodze do szkoły - informuje policja.

W tym przypadku wszystko skończyło się szczęśliwie, ale strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nieznajomy miał kompletnie inne myśli w głowie niż dbałość o bezpieczeństwo chłopca. Dlatego policja przypomina rodzicom, aby uczulali swoje pociechy na takie sytuacje. - Jeśli jesteś zaczepiany przez nieznaną osobę, powiadom o tym zdarzeniu rodziców lub opiekuna. Nie przyjmuj od osoby nieznajomej słodyczy, zabawek, pieniędzy mimo namowy, nigdy nie można być pewnym czy osoba obca ma względem Ciebie dobre zamiary. Nie ufaj obcej osobie, nie oddalaj się z taką osobą od miejsca zamieszkania, nawet jeśli będziesz przez taką osobę zachęcany i namawiany - wylicza policja.

Najważniejsze jest przede wszystkim, by nie wsiadać do auta z nieznajomym! Dotyczy to zarówno dzieci, jaki i dorosłych. Nawet jeśli taka osoba proponuje podwózkę do auta, nigdy nie wiadomo, jakie są jej intencje.

Policjanci podziękowali czujnym mieszkańcom za sygnał.

