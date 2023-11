Jeden produkt i trzy ceny. AgroUnia chce walczyć z "manipulacjami na cenówkach"

Zmuszali młode kobiety do picia alkoholu z miski dla psa i bili butelką wódki. Policja już wie, kim były ofiary patostreamerów

"Manipulacja na cenówkach". Jest interpelacja poselska

Niejednoznaczne prezentowanie cen przez sieci handlowe nie jest tematem nowym. Niewątpliwie oznakowanie cen produktów w sklepach może spowodować zawrót głowy. Kiedy zamiast jednej ceny, widzimy np. trzy różne.

Dlatego też Michał Kołodziejczak, założyciel AgroUnii i poseł wybrany z list Koalicji Obywatelskiej, poinformował w mediach społecznościowych, że złożył interpelację dotyczącą oznakowania cen produktów w sklepach spożywczych. I chce z tym walczyć.

– Koniec z manipulacjami na cenówkach. Informacja musi być jasna i konkretna – dodaje AgroUnia na Facebooku, która – jako przykład – podała cenówki z Żabki.

Cenowy zawrót głowy

Przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie. Mamy sok pomidorowy. Największa cena dotyczy tzw. "wielosztuk". Jeśli kupimy dwie sztuki to załapiemy się na promocję i zapłacimy wówczas 2,70 zł za jedną butelkę. W prawym, górnym rogu widzimy z kolei kwotę, jaką będziemy musieli zapłacić przy kasie za wspomniany zestaw (czyli 5,40 zł). Natomiast dolny, prawy róg to cena "właściwa", bez uwzględnienia promocji. Ona wynosi natomiast 2,99 zł.

Są jeszcze promocje z aplikacją. Cena napisana większą czcionką obowiązuje, oczywiście, w przypadku posiadania jej na swoim telefonie.

Osoby słabowidzące mogą mieć problem z odczytaniem dużej ceny, która często dotyczy np. "wielosztuk", a co dopiero z doczytaniem mniejszej ceny na cenówce, która przecież jest malutka.

i Autor: Szymon Bijak

Żabka odpowiada: "Wszystko jest zgodne z przepisami"

– Stosowane przez naszą sieć etykiety cenowe są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, a z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że klienci sklepów Żabka nie mają problemów z ich poprawnym czytaniem – informuje nas biuro prasowe Żabki, które zapytaliśmy o to, czy nie rozważają zmian dotyczących cenówek.

Żabka powołała się na "Badanie zrozumiałości etykiet cenowych", które zostało wykonane przez ARC Rynek i Opinia.

– Badani nie mieli także trudności z odszukaniem określonego rodzaju informacji na danej etykiecie – poproszeni na przykład o wskazanie ceny za jedną sztukę produktu w promocji lub ceny za jedną sztukę produktu, gdy nie korzysta się z promocji, wskazywali te dane poprawnie (min. 89 proc. poprawnych wskazań, niezależnie od typu informacji oraz rodzaju etykiety) – czytamy w odpowiedzi.