Jest coraz mniej księży, ale ta liczba cieszy Kościół. Chodzi o dziewice

Mniej księży, ale więcej dziewic. Sensacyjne doniesienia z Kościoła

Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała najnowsze dane dotyczące powołań w 2023 r. Okazuje się, że spadła liczba chętnych, by w przyszłości zostać księdzem. Jesienią 2023 r. do seminariów w Polsce poszło 280 mężczyzn - to blisko o 50 osób mniej, niż w 2022 r. Równie niewesoło jest, gdy przyjrzymy się danym dotyczących ostatnich pięciu lat. Tu, według udostępnionych przez KAI informacji, spadek powołań jest mocno widoczny i dramatyczny. Przez pięć lat bowiem liczba kleryków w seminariach w Polsce zmniejszyła się z ponad 3000 do 1959!

Jeśli chodzi o damskie powołania, w 2023 r. było 81 nowicjuszek i 69 postulantek. W porównaniu z poprzednim rokiem, tu także odnotować można spadek zainteresowania - w 2022 r. było o 28 więcej nowicjuszek i 15 więcej postulantek.

Jak podaje KAI, odmienną tendencję można zauważyć w Instytucjach Świeckich. Od ubiegłego roku liczba członków tego instytutu wzrosła z 968 do 1011. Co także cieszy Kościół, w Polsce stale rośnie liczba dziewic i wdów konsekrowanych. Co roku w naszym kraju odnotowuje się ok. 60 nowych konsekracji. Jeśli chodzi o dane z 2024 r., w Polsce żyje w sumie 427 dziewic konsekrowanych. Jeśli chodzi o konsekrowany stan wdowi, jest 419 wdów i jeden wdowiec, którzy deklarują taką formę życia.