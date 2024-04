Zgwałcił kobietę, a potem wynajął mieszkanie z partnerką. Szokujące, jak wpadł!

Zgwałcił kobietę, ukrywał się przez wiele lat. Śląscy łowcy głów na tropie gwałciciela

Myślał, że jest bezkarny, ale za to, co zrobił, trafił za kratki. Mowa o 56-latku, który w 2008 r. na terenie Zabrza zgwałcił kobietę. Mężczyzna przez lata ukrywał się w Krakowie. Oficjalne zgłoszenie w sprawie seksualnego przestępstwa wpłynęło na policję w 2021 r. W październiku 2023 r., gdy wyrok się uprawomocnił, służby rozpoczęły poszukiwania 56-latka listem gończym.

- Kryminalni z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 56-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany był na podstawie listu gończego, wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie za zgwałcenie, którego dopuścił się w 2008 roku na terenie Zabrza. Przestępstwo to wyszło na jaw w 2021 roku, a od października 2023 roku po uprawomocnieniu się wyroku sądu, mężczyzna był poszukiwany najpierw nakazem doprowadzenia do aresztu, a następnie listem gończym wydanym w lutym tego roku. Śląscy łowcy głów ścigają sprawców najgroźniejszych przestępstw, dlatego na początku marca tego roku śledczy przejęli zabrzańską sprawę i szybko ustalili prawdopodobne miejsce ukrywania się poszukiwanego. Przebywał on na terenie jednego z osiedli w Krakowie. Został zatrzymany, gdy rano wychodził z mieszkania, które wynajmował wraz z partnerką - przekazują policjanci ze Śląska.

Brutalnie zgwałcił i zamordował Hanię. Potwór z łódzkiego akademika skazany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.