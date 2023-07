Jest projekt pomnika dla Kamilka z Częstochowy. Nie wszystkim przypadł do gustu napis

Koty: Zostawiła 10-miesięczną córeczkę w wannie, by się utopiła. Wiemy, co dalej z 31-letnią matką

Historia brutalnie maltretowanego przez ojczyma, 8-letniego Kamilka z Częstochowy poruszyła całą Polskę. Na portalu społecznościowym Facebook, Piotr Kucharczyk założył grupę "Pamięci Kamilka z Częstochowy". Mężczyzna od początku był zaangażowany w pomoc biologicznemu ojcu Kamilka. To on pomógł w zorganizowaniu pogrzebu chłopca. Na swoje barki wziął również wybudowanie pomnika na cmentarzu Kule w Częstochowie.

Panu Piotrowi udało się nawiązać współpracę z firmą, która wykonała bezpłatnie projekt nagrobka i wykonawców pomnika. Na rzeźbę aniołka, która ma stanąć na grobie chłopca utworzono zbiórkę, którą zamknięto w rekordowym tempie, bo 27 godzin. Na ten cel uzbierano ponad 22 tysiące złotych.

- Firma Gamarstone Design stworzyła cudowny projekt pomnika dla Kamilka. Pan Robert - projektant, ofiarował niepowtarzalny projekt i zastrzegł jego wzór – zupełnie bezpłatnie, jako dar serca. Panowie: Michał (firma Creative Stone) i Tomasz (firma Karawan) – bracia o wielkich sercach, od lat związani z branżą kamieniarską i pogrzebową, postanowili ufundować pomnik dla Kamilka, również całkowicie bezpłatnie. Cmentarz Kule, zrezygnował z wszelkich opłat, jakie wnosi się przy stawianiu nagrobka - pisze Piotr Kucharczyk na stronie zrzutki.

Z prowizji całkowicie zrezygnował portal szczytny-cel.pl. Oznacza to, że całość zgromadzonych środków ze zbiórki, będzie można przekazać na rzeźbę chłopca tulącego misia, otoczonego skrzydłami anioła.

Nie wszystkim jednak ten pomysł przypadł do gustu. Jedni woleli by w rzeźbie chłopca widzieć Kamilka. Innym nie do końca podoba się napis na nagrobku. Jednak zdecydowanie więcej jest komentarzy, w których darczyńcy dziękuję Piotrowi Kucharczykowi, za oddanie sprawie.

"Przepiękny. To Maleństwo ukochany KAMILEK zasłużył na śliczny pomnik. Serce krwawi na wspomnienie tego co ten ANIOŁEK wycierpiał . Głęboki szacunek dla Pana PIOTRA za ten cały wkład pracy aby upamiętnić NASZEGO BOHATERA".

"Łzy mi lecą z żalu i bólu że to nie jest zbiórka na najpiękniejszy rower dla Kamilka, a z drugiej strony to łzy szczęścia że jesteśmy tu i razem i choć tyle możemy zrobić dla Kamilka i będziemy pamiętać o kochanym aniołku, tu na ziemi zawsze myśleli o Kamilku, tęsknili za nim i zastanawiali się jakby to było... gdyby".

"Piękny dla Naszego Kamilka .Godny Naszego Bohatera"

Piszą pod postem członkowie grupy.

