Orgia księży i szarpanina w klubie gejowskim! Nowy biskup szykuje "niezbędne zmiany"

Zgony młodych mężczyzn, narkotyki, orgie na plebanii! Lista skandali w diecezji sosnowieckiej szokuje. Nowy biskup rozliczy afery?

Mijają kolejne miesiące, a Dąbrowa Górnicza w dalszym ciągu wielu Polakom kojarzy się z jednym - orgią na plebanii zakończoną zasłabnięciem męskiej prostytutki i interwencją policji. Mniej osób pamięta, w jaki sposób zareagował na tę sytuację przełożony księdza Tomasza Z., gospodarza seks imprezy. "Bardzo proszę Was, abyście modlili się i wspierali, jak tylko możecie, obolałych i zawstydzonych księży, a także tych, którzy nie zrobili nic złego, a bardzo cierpią i jest im bardzo trudno" - pisał w specjalnym liście do parafian bp Grzegorz Kaszak. List ten oburzył wielu, w końcu jego autor zrezygnował ze stanowiska. Od 8 maja jego funkcję objął bp Artur Ważny."Wciąż się spotykam z ludźmi świeckimi i z kapłanami również. Spotykam się na modlitwie i rozmowie, przede wszystkim na słuchaniu, bo nie chcę przychodzić i mieć od razu jakieś recepty i rozwiązania, bo byłoby to niepoważne" – powiedział bp Ważny w rozmowie z Radiem RDN. Czeka go trudne zadanie zrobienia porządku w diecezji, gdzie lista afer może szokować. Bo orgia w Dąbrowie Górniczej to wierzchołek góry lodowej!

Pamiętna orgia na plebanii w Dąbrowie Górniczej to wierzchołek góry lodowej. Były też zagadkowe zgony u księży!

W 2010 roku pełniący wtedy funkcję rektora sosnowieckiego seminarium ks. dr Mariusz T. miał wdać się w szarpaninę w klubie gejowskim. Potem jeszcze przez półtora roku pełnił funkcję rektora. Ostatecznie interweniował Watykan i w rezultacie sosnowieckie seminarium zostało rozwiązane. Z kolei w marcu 2023 r. przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu znaleziono zwłoki zamordowanego 26-letniego diakona. Jak ustaliła Prokuratura Okręgowej w Sosnowcu, młodego mężczyznę zabił 40-letni ksiądz, który następnie popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Zaś pamiętna seks afera na plebanii miała miejsce we wrześniu 2023 roku. W styczniu 2024 r. ksiądz Tomasz Z. został aresztowany m.in. pod zarzutem przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nieudzielenia pomocy oraz udzielania narkotyków. To nie wszystko, bo 20 marca tego roku w mieszkaniu księdza z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu znaleziono martwego młodego mężczyznę, prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, a właściciel mieszkania, wspomniany ksiądz, usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowej.

