Makabryczne odkrycie koło stacji kolejowej. Znaleziono zwłoki mężczyzny

Zwłoki mężczyzny koło stacji kolejowej w Juliance

Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek, 18 kwietnia na stacji kolejowej w Juliance w powiecie częstochowskim. Policjanci z Koniecpola ujawnili tam ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo, jak doszło do śmierci denata. - Śledczy badają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - mówi Barbara Poznańska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. - Na ten moment nie mogę powiedzieć więcej - dodaje. Jak podajw Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, około 200 pasażerów pociągu POLREGIO relacji Częstochowa - Kielce zostało przesadzonych do pociągu relacji Częstochowa - Włoszczowa. Opóźnione były cztery pociągi pasażerskie. Tory nr 2 i 4 pozostawały zamknięte do godz. 19:38.