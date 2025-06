Spis treści

Końcówka maja i okres do połowy czerwca – ze względu na międzysezonowe przerwy w rozgrywkach niemal wszystkich lig europejskich – to czas, w którym piłkarze bardzo często planują ważne uroczystości w życiu. Tak jest i tym razem, i to z udziałem reprezentantów Polski: Mateusz Bogusz właśnie oświadczył się swej wybrance, natomiast Mateusz Wieteska stanął na ślubnym kobiercu.

„Kruszyna” się żeni!

Zmianę stanu cywilnego zaplanował też na te dni Oskar Repka. Piłkarz GKS-u Katowice sensacyjnie znalazł się w gronie zawodników powołanych przez Michała Probierza na czerwcowe zgrupowanie kadry. Szansy debiutu z orzełkiem na piersi nie dostał, ale przez ponad tydzień miał okazję potrenować z innymi reprezentantami i poczuć atmosferę zespołu narodowego.

Nie tylko z tego tytułu dostał od trenera GKS-u, Rafała Góraka parę dni wolnego więcej niż pozostali katowiczanie. Powód odłożenia w czasie dołączenia przezeń do przygotowań drużyny jest dużo ważniejszy. W środę świeżo upieczony kadrowicz stanie bowiem na ślubnym kobiercu z wybranką swego serca, Julią Stasińską, mającą za sobą wieloletnia przygodę z tańcem towarzyskim.

Młody żonkoś z odroczonym terminem

- Nie powiem, że taniec to moje hobby i że czuję się w nim tak dobrze, jak na boisku. Ale… trzeba czasem się poświęcić dla kobiety – mówił nam ze śmiechem „Kruszyna” parę tygodni temu, gdy zapytaliśmy o jego samopoczucie na tanecznym parkiecie. Drużynę na weselnej uroczystości reprezentować będą Grzegorz Rogala i Bartosz Juroszek. Obaj panowie do rozpoczynającego się w środę zgrupowania GKS-u w Opalenicy dołączyć mają dzień później. Młody żonkoś dostał „dyspensę” do piątku.

Miliony za Mateusza Kowalczyka i dobra „wymówka”

Nie tylko Oskara Repki brakowało w poniedziałkowe przedpołudnie na „starej” Bukowej. Nie było też Mateusza Kowalczyka, wykupionego przez katowiczan za okrągłą sumkę (parę mln złotych) z szeregów Broendby IF. On też ma dobre „usprawiedliwienie”: przebywa z polską młodzieżówką na mistrzostwach Europy U-21 na Słowacji. Może gdyby dostawał od trenera Adama Majewskiego więcej szans niż siedem minut w meczu z Portugalią, wyniki Biało-Czerwonych wyglądałyby nieco lepiej?

- Jak znam Mateusza, będzie pierwszy do treningu z nami zaraz po zakończeniu turnieju na Słowacji. Zresztą jestem z nim w stałym kontakcie, byłem na meczu z Portugalią – zdradził trener GieKSy, Rafał Górak. We wspomnianej Opalenicy jego podopiecznych czekają sparingi z FC Košice i Pogonią Szczecin. W lipcu z kolei katowiczanie zagrają jeszcze ze Stalą Rzeszów i Sigmą Ołomuniec.