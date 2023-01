Kamil Żyła bestialsko zamordował dziennikarza TVN. Wiemy, co dzieje się w tej sprawie

Kamil Żyła miał zabić Pawła z zazdrości o Ewelinę

Paweł K. (29 l.+) był cenionym dziennikarzem, który tworzył materiały do programu "Dzień Dobry TVN". Rodzina 29-latka mówiła w rozmowie z "Uwagą", że cieszył się sporym powodzeniem u kobiet. Przebojowy mężczyzna chciał się w końcu ustatkować. Związał się z Eweliną. Kobieta pracowała w branży kosmetycznej. Chciała odmienić swoje życie, bo jej małżeństwo z Kamilem Żyłą (35 l.) się nie układało. Jak ustaliliśmy, mężczyzna "był górnikiem siedzącym z piwem przed telewizorem i chodzącym na mecze". Ewelina miała go dość, złożyła pozew o rozwód, otworzyła się na ludzi. Wtedy na jej drodze stanął właśnie Paweł. Feralnej nocy z 26 na 27 marca 2022 roku para udała się na randkę. Spędzili czas w restauracji, potem oglądali galę bosku w Będzinie. Na koniec Paweł i Ewelina podjechali autem w okolice stadionu GKS Katowice. Administracyjnie teren ten należy do Chorzowa. Kobieta nie wiedziała, że ma w aucie nadajnik. Dzięki niemu miał ją namierzyć Kamil Żyła. To właśnie on miał dopuścić się brutalnego ataku.

Zabójstwo dziennikarza TVN. Kamil Żyła podejrzanym o zabójstwo Pawła

Kamil Żyła miał podejść do auta, w którym siedziała para. Wyjął nóż i zadał Pawłowi kilka ciosów. Potem wyciągnął go z samochodu. Następnie dźgał dziennikarza bez opamiętania. Ewelinie udało się jakimś cudem uciec z rannym ukochanym. Zawiozła go na pogotowie, ale na ratunek było już za późno. Paweł miał 50 ran po ciosach zadanych ostrym narzędziem. Mężczyzna zmarł. Sprawca uciekł z miejsca zbrodni. Policji udało się zatrzymać 37-letniego Łukasza G. To on zainstalował nadajnik w samochodzie Eweliny. Ułatwiło to Kamilowi śledzenie żony. Podejrzany o morderstwo miał uciec do Niemiec. Ślad po nim zaginął. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa.

Gdzie jest Kamil Żyła? Podejrzanego o morderstwo nadal szuka policja

Od zbrodni minęło już prawie 10 miesięcy. Prokuratura uruchomiła wszystkie możliwe narzędzia. Kamil Żyła jest poszukiwany listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania, ma unieważniony paszport. Niestety, wiele czynności odbyło się zbyt późno. Posiedzenie aresztowe odbyło się dopiero 9 maja! Przez opieszałość sądu w Chorzowie ENA został wydany dopiero dzień potem. Co obecnie dzieje się w tej sprawie?

- Postępowanie procesowe w tej sprawie zostało zawieszone pod koniec czerwca ubiegłego roku - mówi nam prokurator Cezary Golik z Prokuratury Rejonowej w Chorzowie. - To jednak nie oznacza, że nic się w tej sprawie nie dzieje. Postępowanie prowadzone jest dwutorowo. Jedno, procesowe, zostało zawieszone, ale Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach prowadzi nadal czynności poszukiwawcze. Niestety, do tej pory efekt w kategorii ustalenia miejsca pobytu nie zaistniał - dodaje.

Policjanci prowadzą zatem czynności, ale są one niejawne i na ten moment trudno powiedzieć, kiedy zostaną zakończone. O Kamilu Żyle wiadomo, że w pierwszej chwili wyjechał do bliskich do Niemiec. Rodzice mieli przekonywać 35-latka, by wrócił do kraju i oddał się w ręce policji. Ten jednak zwiał na dobre. Możliwe, że znajduje się już nawet poza strefą Schengen.

Grób zamordowanego dziennikarza TVN. Paweł K. zginął od 50 ciosów nożem

Grób zamordowanego dziennikarza Pawła Kiliańskiego