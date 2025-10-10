Na autostradzie A1 w okolicach Wierzchowiska koło Częstochowy doszło do karambolu z udziałem pięciu pojazdów.

W wyniku zdarzenia ranne zostały cztery osoby.

Autostrada A1 w kierunku Łodzi jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Karambol pięciu aut na A1 pod Częstochową. Są ranni

Do zdarzenia doszło w piątek, 10 października około godziny 10:00 na 423. kilometrze autostrady A1, w kierunku Łodzi, w rejonie miejscowości Wierzchowisko. Jak poinformowała podkom. Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na jadący przed nim samochód osobowy. W wyniku tego doszło do reakcji łańcuchowej – kolejne auta uderzały w siebie, a łącznie w zdarzeniu uczestniczyło pięć pojazdów: cztery osobowe i jeden ciężarowy.

W wyniku karambolu ranne zostały cztery osoby. - Trzy osoby podróżujące jednym z samochodów osobowych – mężczyzna, kobieta i dziecko – oraz kierowca innego pojazdu – przekazała PAP oficer prasowa częstochowskiej policji. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym. Ranni zostali przetransportowani do szpitali, gdzie otrzymają dalszą opiekę medyczną.

Autostrada A1 zablokowana. Utrudnienia potrwają przez kilka godzin

Autostrada A1 w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy: zjazd na węźle Częstochowa Jasna Góra na drogę krajową nr 43 lub wcześniej na węźle Częstochowa Blachownia na DK46, a następnie DK91 z powrotem na autostradę. Samochody osobowe mogą korzystać z dróg lokalnych.

Jak poinformowała policja, utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejscu pracują służby ratunkowe i funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i wybieranie alternatywnych tras.

