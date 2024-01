Katolicka influencerka: "wszystkim zrobię lody". Wcześniej mówiła o grzechu

Natalii Ruś z Rybnika, czyli kontrowersyjnej katoinfliencerki Najjjki, o której od długiego czasu jest bardzo głośno, ze względu nie tylko na kontrowersyjne poglądy, ale też ze względu na wypowiedzi dotyczące seksu. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że katolicka influencerka ze Śląska ostro o seksie oralnym. "Nawet po ślubie jest grzechem". Jeśli myślicie, że na tym temat się zakończył, to jesteście w błędzie.

Niedawno pisaliśmy, o wypowiedzi katolickiej influenserki: "Ja nawet tego po ślubie swojemu mężowi bym nie zrobiła. Ja bym się czuła, że mężczyzna mnie nie szanuje, wymagając tego ode mnie. Takie rzeczy kiedyś się działy, ale były uznawane właśnie jako brak szacunku względem kobiety. A teraz bardzo, ale to bardzo się to unormowało i przyjęło w społeczeństwie, dlatego, że w filmach 18+ takie rzeczy są na "porządku dziennym" - powiedziała Najjjka

Na nagraniu celebrytka tłumaczy, że seks oralny był kiedyś uznawany za normalny i powszechny. Jednak obecnie czasy się zmieniły i mężczyzna nie ma prawa wymagać od kobiety seksu oralnego. Jej film spotkał się z różnymi reakcjami.

- "Jesteś tu od miesiąca, nie obserwuję cię, a tyle razy już wpadłem na twoje przemyślenia o robieniu loda i ruchaniu, że onlyfansiary tyle w rok nie piszą".

- "Pani Najko proszę przestać sobie głowę takimi rzeczami zawracać, po ślubie to się do Ikei jeździ a nie żadne takie fiufiu".

- "I naprawdę pomyślałaś, że X i my wszyscy, jesteśmy zainteresowani tym, czy będziesz komuś obciągać, czy nie? To jakiś nowy sposób na fejm?"

Katolicka influenserka ciągnie temat robienia lodów

Katolicka influencerka najwyraźniej wyczuła ogromny potencjał w temacie seksu oralnego, że postanowiła go kontynuować. Tym razem przyczynkiem do tego był prezent, jaki otrzymała od jednego z fanów serwisu X. A jest to... maszynka do robienia lodów.

- "Tyle mówię o lodach, że ich nie chcę robić mężczyznom, dlatego dostałam maszynkę do robienia lodów" - chwali się na swoim kanale Najjjka i dodaje:

"Czaicie to? Ja wam wszystkim mogę zrobić lody, ale lody do jedzenia, a nie takie przyjemnościowe. Chociaż jedzenie też może sprawiać przyjemność".

przyjemność. Na koniec Najjjka powiedziała, że urządzenie wypróbuje, ale już poza kamerą.