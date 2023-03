Uczeń z Katowic wrzucił zdjęcie z Matką Boską. Napisał, że przyjdzie z bronią do szkoły i zrobi porządek

Katowice. Uczeń chciał przyjść z brodnią do szkoły!

Sprawę opisuje "Gazeta Wyborcza". Jak czytamy, uczeń III LO w Katowicach w lutym rozesłał wiadomość do swoich kolegów i koleżanek, że przyjdzie do szkoły z bronią i "zrobi porządek". Konieczna była ewakuacja całej szkoły do Pałacu Młodzieży. Wiadomo też, że chłopak wrzucił do sieci zdjęcie z przedmiotem, który miał wyglądać jak broń. W tle był wizerunek Matki Boskiej. Dyrekcja zawiadomiła policję. - Baliśmy się tego, co może się stać, jeśli nic byśmy z tym nie zrobili. Nie mogliśmy ryzykować - mówi "Wyborczej" jeden z pracowników wydziału edukacji w UM w Katowicach. Mundurowi z Katowic prowadzą czynności w sprawie kierowanie gróźb pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka katowickiej komendy dodała, że jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach sprawy.

