Kiedy i gdzie najlepiej rozpocząć naukę drugiego języka? Dobre praktyki z Kanady w szkołach i przedszkolach Maple Bear

Dzieci uczą się przez doświadczenie i interakcje, a nie tylko teorię

Kanadyjscy eksperci podkreślają, że zgodnie z badaniami naukowymi, dzieci do 7. roku życia mają największą łatwość przyswojenia drugiego języka w naturalny sposób. Po 7 roku życia proces ten staje się coraz trudniejszy, ale zwracają również uwagę, że skuteczność nauki jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od tego, w jaki drugi język jest wprowadzany w życie dziecka. Eksperci zgodnie podkreślają, że najbardziej skuteczną metodą jest immersja językowa, która pozwala dziecku na spontaniczne nabywanie umiejętności językowych dzięki zanurzeniu języku.

„Kanada, która już od chwili powstania w 1867 r. ma dwa główne języki: angielski i francuski, nie bez przyczyny jest dziś uznawana za światowego lidera w zakresie edukacji dwujęzycznej. Kanadyjska strategia nauczania drugiego języka polega na tym, aby dać uczniom szansę na pełne zanurzenie w drugim języku. Dzięki możliwości zetknięcia się z wielokulturowym środowiskiem, dzieci w naturalny sposób rozwijają umiejętność myślenia w innym języku i potrafią go dostosować do różnych kontekstów i sytuacji.” – przypomina Grzegorz Esz, współzałożyciel i prezes zarządu Maple Bear Schools Polska.

Immersja jest metodą, która integruje naukę języka z kontekstem kulturowym i akademickim. W kanadyjskich szkołach nacisk kładziony jest na komunikację i praktyczne zastosowanie języka w codziennym życiu. Uczniowie są zmotywowani do eksplorowania i wykorzystywania języka w różnych kontekstach, co prowadzi do głębszego zrozumienia i biegłości językowej.

Kanadyjskie strategie edukacyjne w szkołach i przedszkolach Maple Bear

Immersja językowa to metoda stosowana w szkołach i przedszkolach Maple Bear, który jest eksportowym produktem kanadyjskiej edukacji i przenosi do innych krajów to, co z ogromnym sukcesem udało się wypracować i wdrożyć kanadyjskim edukatorom na miejscu. W Maple Bear, zgodnie z kanadyjską metodyką i strategiami kształcenia, język obcy jest narzędziem do komunikacji, a nie celem samym w sobie.

Szkoły i przedszkola Maple Bear przenoszą dwujęzyczność na inny poziom, wykraczając poza nauczanie językowe. Metodyka Maple Bear ma na celu tworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju ucznia. "Kiedy uczniowie zostają zanurzeni w środowisku, w którym używany jest nowy język, dzieci stopniowo go przyjmują. Robią to nie tylko poprzez zapamiętywanie słownictwa i struktur gramatycznych, ale przez rzeczywistą asymilację niuansów i subtelnych znaczeń języka w sposób skuteczny i ostateczny" - wyjaśnia Cintia Sant'Anna, dyrektor akademicki Maple Bear.

Dlaczego warto zainwestować w rozwijanie umiejętności językowych dziecka

Istnieje wiele badań naukowych, które potwierdzają, że dwujęzyczność wspiera rozwój dziecka. Osoby dwujęzyczne lepiej adaptują się w zmieniającym się środowisku i wykazują większą elastyczność poznawczą. Posiadanie umiejętności językowych często idzie w parze z lepszym zrozumieniem kultury, tradycji i perspektyw różnych społeczności. W dzisiejszym świecie umiejętności językowe uważane są za jeden z kluczy do przyszłych sukcesów zawodowych.

Dla kanadyjskich pedagogów, termin dwujęzyczność oznacza więcej niż tylko naukę drugiego języka. Kanadyjskie szkoły przyjmują strategie skoncentrowane na praktycznym uczeniu się poprzez postrzeganie, eksperymentowanie i dzielenie się. Na tym polega fundamentalna różnica między "nauką angielskiego" a "uczeniem się w języku angielskim".

Dla zainteresowanych tematyką dwujęzyczności i immersji językowej Maple Bear przygotował webinar, którego zapis można obejrzeć na stronie www Maple Bear Polska.

Maple Bear Polska – dwujęzyczne przedszkola i szkoły podstawowe w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu

Maple Bear jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią edukacyjną na świecie. Szkoły Maple Bear działające już w 39 krajach dzielą się ze światem tym, co najlepsze w kanadyjskiej edukacji, oferując dwujęzyczną metodykę i strategie kształcenia oparte na najlepszych kanadyjskich wzorach. Na świecie istnieje lub wkrótce rozpocznie działalność 600 szkół wczesnoszkolnych, podstawowych i średnich Maple Bear, w których uczy się dziś 59 000 dzieci i młodzieży. Więcej informacji o szkołach Maple Bear w Polsce i programie nauczania można przeczytać na stronie internetowej.

We wrześniu 2024 r. polska sieć Maple Bear będzie się składać już z 3 placówek, a kolejne są w przygotowaniu. Rekrutacja do wszystkich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 jest już otwarta. Aby umówić się na indywidualne spotkanie z dyrekcją w wybranym mieście, wystarczy zadzwonić pod numer +48 325065949 lub wysłać wiadomość przez stronę formularz kontaktowy lub mailem na adres [email protected]

Szkoła i przedszkole Maple Bear Katowice, otwarta we wrześniu 2023 r. przy ulicy Stawowej 6, przyjmuje zapisy do przedszkola, zerówki i klas 1-4 szkoły podstawowej (roczniki 2014 – 2022). Kolejne szkoły i przedszkola Maple Bear wystartują we wrześniu 2024 r. we Wrocławiu (przedszkole i szkoła, rekrutacja otwarta dla roczników 2015 – 2022) i Krakowie (przedszkole i zerówka, rekrutacja otwarta dla roczników 2018 – 2022).

We Wrocławiu dobiega końca remont budynku szkolnego przy ulicy Kościuszki 84. W Krakowie nowe dwujęzyczne przedszkole i zerówka powstają w nowoczesnym kompleksie biurowym The Park przy ulicy Saskiej 25. Wkrótce rozpocznie się również budowa nowoczesnego kampusu Maple Bear w Krakowie i w Warszawie. Maple Bear Polska planuje otwarcie 35 szkół i przedszkoli w całej Polsce.

Najbliższe dni otwarte w Maple Bear Katowice odbędą się już 16 marca, a kolejne 6 kwietnia i 20 kwietnia, w Krakowie 23 marca i 6 kwietnia, a we Wrocławiu 13 kwietnia i 11 maja. O wszystkich dniach otwartych, a także o datach webinarów z ekspertami Maple Bear można dowiedzieć się na stronie internetowej.