Kierowca autobusu miejskiego wyłamał rogatki. Prowadził pojazd pod wpływem narkotyków?!

Wjechał autobusem miejskim na przejazd kolejowy i rozwalił rogatki. Był pod wpływem narkotyków!

W środę, 15 lutego na strzeżonym przejeździe kolejowym w Zabrzu na ul. Ziemskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 59-letni kierowca pędził autobusem miejskim, nie zatrzymał się nawet przed strzeżonym przejazdem kolejowym. Rozbił zamykające się rogatki w drobny mak. Nawet nie próbował hamować. Jechał tak szybko, że aż się za nim kurzyło.

Wszystko nagrała kamera zamontowana przy przejeździe kolejowym. Policję powiadomił dróżnik. Szybko udało się go zatrzymać. Policjanci od razu sprawdzili stan trzeźwości zabrzanina, użyli też narkotestera. To drugie badanie wykazało, że może być on pod wpływem marihuany. Od kierowcy pobrano próbki krwi do dalszych badań.

Zabrzańscy policjanci poszukują teraz pasażerów, którzy w chwili zdarzenia jechali tym autobusem. Proszeni są o kontakt z Komisariatem II Policji w Zabrzu pod numerem telefonu 47 8543 610.

