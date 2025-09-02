Kierowca tira pruł prosto na autobus pełen pasażerów! Wszystko się nagrało

Kierowca ciężarówki z Wielkopolski może otrzymać do 30 tys. zł grzywny i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Policja w Tarnowskich Górach ustaliła, że 39-latek mógł doprowadzić do czołowego zderzenia z autobusem pełnym pasażerów.

Niebezpieczny manewr wyprzedzania ciągu pojazdów na drodze krajowej nr 11 został zgłoszony przez pasażera autobusu.

Sąd zdecyduje o konsekwencjach – dowiedz się, co dalej z kierowcą tira.

Kierujący tira jechał prosto na autobus. Jest nagranie z DK 11

Nawet 30 tys. zł grzywny i maksymalna kara 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grożą kierowcy tira z Wielopolski. Po kilkumiesięcznych czynnościach policjantom z Tarnowskich Górach udało się namierzyć, że to 39-latek brał udział w zdarzeniu na drodze krajowej nr 11.

- O niebezpiecznym manewrze kierującego ciężarowym fordem zawiadomił policjantów 10 kwietnia 2025 r. jeden z pasażerów autobusu miejskiego linii 129, którym dzień wcześniej podróżował odcinkiem drogi krajowej numer 11 pomiędzy Tarnowskimi Górami a Boruszowicami. Z relacji zgłaszającego wynikało, że na leśnym odcinku krajowej „11” kierujący ciężarowym autem wyprzedzał ciąg pojazdów i niemal doprowadził do czołowego zderzenia z autobusem. Przekazał także, że w tym czasie autobus był pełen pasażerów - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

O konsekwencjach wobec mężczyzny zdecyduje Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, do którego wpłynął w sierpniu wniosek o ukaranie kierowcy.

- Mężczyzna swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzył ogromne niebezpieczeństwo na drodze, gdy w trakcie wyprzedzania ciągu pojazdów zmusił kierującego autobusem miejskim do nagłego hamowania i zatrzymania pojazdu, aby uniknąć czołowego zderzenia - czytamy w komunikacie mundurowych.

Pogrzeb Patrycji i Bruna - ofiar tragicznego wypadku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.