Koalicja Obywatelska wygrywa walkę o śląski sejmik

Prawo i Sprawiedliwość nie odbije Sejmiku Województwa Śląskiego. Z badań exit poll Ipsos wynika, że w wyborach wygrywa Koalicja Obywatelska, która uzyskała 33,9 proc. głosów poparcia. Na PiS zagłosowało 30,6 proc. Trzecia jest - nomen omen, Trzecia Droga, na którą według sondażu głosy oddało 9,3 proc. Jeśli ten wynik się potwierdzi po zliczeniu wszystkich głosów, to na Śląsku będzie rządzić koalicja tworzona przez Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę.

Będzie to odmiana w stosunku do tego, co było w poprzedniej kadencji. Przez większość czasu rządzili ludzie związani z PiS. Stało się tak w momencie, kiedy Wojciech Kałuża zmienił ugrupowanie, przez co PiS zdobył przewagę w Sejmiku. Po czterech latach marszałek Jakub Chełstowski wraz z kilkoma innymi radnymi przeszedł do Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski przez co siły w sejmiku śląskim się zmieniły.