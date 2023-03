Rozbity volkswagen na poboczu! Policjanci zajrzeli do auta. Kierowca zniknął jak kamfora!

Kopaniny. Kierowca pozostawił rozbite auto na poboczu

Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 marca około godz. 20.00 w miejscowości Kopaniny na terenie gminy Włodowice. Jak informuje serwis Zawiercie 112, kierujący samochodem osobowym jadąc prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. Na miejsce przyjechały służby jednak nikogo nie zastały. Sprawą zajęła się policja. Zapytaliśmy Martę Wnuk, rzeczniczkę Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, czy funkcjonariuszom udało się dotrzeć do kierowcy.

- W sobotę, 4 marca, około godz. 19:40 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym w rejonie drogi z Włodowic na Kopaniny. Kierujący volkswagenem bora doprowadził do zderzenia z chevroletem i odjechał. Następnie na łuku drogi wypadł z jezdni i dachował. Policjanci nie zastali kierującego na miejscu. Przeprowadzili niezbędne czynności, by ustalić, kto prowadził auto - mówi rzeczniczka policji.

Jak się okazało był to 46-latek z zakazem prowadzenia pojazdów. Mężczyzna sam zgłosił się na policję i przyznał do stawianych mu zarzutów, czyli doprowadzenie do zdarzenia drogowego i stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, co wynikało z jazdy z nadmierną prędkością. 46-latek został przesłuchany, przyznał się do popełnienia wykroczeń. Jego sprawą zajmie się sąd.

QUIZ. Znaki zakazu w Polsce. Masz prawo jazdy? Nie skompromituj się Pytanie 1 z 10 Co oznacza ten znak? Zakaz ruchu w jednym kierunku Zakaz ruchu w obu kierunkach Zakaz zatrzymywania się Dalej