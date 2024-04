60-latek wyszedł z auta, by zrobić tylko jedną rzecz. Nie żyje

TRAGICZNA ŚMIERĆ

Koszmar na S1. Dolewał paliwa na poboczu, gdy rozegrały się dramatyczne sceny. 60-latek nie żyje

Do tragicznego wypadku na trasie S1 doszło w piątek, 5 kwietnia, w Mierzęcicach. Około godz. 18:00 60-letni kierowca zatrzymał się na poboczu i wyszedł z auta, prawdopodobnie w celu dolania paliwa do baku. Niestety, doszło wtedy do szeregu nieszczęśliwych zdarzeń, w wyniku których 60-latek zginął. Teraz policja bada szczegóły i okoliczności tej śmierci.