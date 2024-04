Horror na pasach. Kobieta uderzyła w 8-latka. Chłopiec jechał na hulajnodze

Ustroń. 8-letni chłopczyk na elektrycznej hulajnodze potrącony na przejściu dla pieszych. Dziecko trafiło do szpitala

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 8 kwietnia, przy ul. Daszyńskiego w Ustroniu. Kierująca toyotą kobieta jechała ul. Daszyńskiego w kierunku drogi wojewódzkiej. Nagle, na oznakowanym przejściu dla pieszych, potrąciła 8-letniego chłopca, który najprawdopodobniej wjechał hulajnogą na pasy, wyjeżdżając zza pojazdu zaparkowanego w pobliżu, na poboczu. Po przyjeździe służb, dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a kierującą osobówką przebadano na obecność alkoholu - była trzeźwa. Teraz szczegóły wypadku są wyjaśniane przez śledczych.

- Apelujemy o ostrożność i uwagę na drogach. Dotyczy to zarówno pieszych, jak i kierowców. W sytuacji, kiedy zbijamy się do przejścia dla pieszych, skrzyżowania, bezwzględnie należy zachować szczególną ostrożność! Gdy w pobliżu przejścia znajduje się człowiek, kierowca ma obowiązek zwolnić, zatrzymać się i udzielić pierwszeństwa. Z kolei piesi nie powinni wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód. Przypominamy, że w myśl obowiązującego prawa użytkownik hulajnogi jest traktowany jak pieszy. Kierowcom i pieszym zalecamy większą ostrożność i pełne skupienie na drodze. Moment dekoncentracji może doprowadzić do tragedii! - podsumowują policjanci z Cieszyna.

