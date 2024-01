Wyszła na zakupy i zostawiła 8-letnią córeczkę. Wtedy do mieszkania wszedł 33-latek

Zostawiła 8-latkę samą w mieszkaniu. Wtedy do mieszkania wszedł 33-latek

Do tego groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 18 stycznia w jednym z mieszkań w katowickiej dzielnicy Bogucice. Właścicielka mieszkania wyszła na szybkie zakupy do osiedlowego sklepu, pozostawiając 8-letnią córkę w domu. Kobieta zamknęła drzwi na klucz i - tak jak miała w zwyczaju - wrzuciła je do torby wózka dziecięcego, który stał na korytarzu, zaraz obok jej mieszkania. Kiedy była na zakupach, pozostawione klucze w torbie znalazł 33-latek. Mężczyzna postanowił wykorzystać "okazję" i wejść do lokalu, by go okraść. Jakież było jego zdziwienie, gdy po otwarciu drzwi w środku zastał... 8-letnią, wystraszoną dziewczynkę. Na szczęście widok dziecka spłoszył zaskoczonego złodzieja, jednak sytuacja mogła skończyć się tragicznie.

- Kobieta po powrocie do domu zadzwoniła na policję, opisując całe zdarzenie. Jedna z sąsiadek zrobiła uciekającemu mężczyźnie zdjęcie. Na miejsce zostali alarmowo wysłani policjanci katowickiego oddziału prewencji, którzy już 6 minut po zgłoszeniu byli na miejscu. Czynności w sprawie prowadzą kryminalni Komisariatu Policji II w Katowicach, którzy ustalili tożsamość 33-latka i go zatrzymali. Mężczyźnie przedstawiono zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia - podsumowują policjanci z Katowic.

