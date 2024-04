i Autor: Shutterstock; Facebook; wikimedia.org/ Creative Commons Attribution-Share 4.0 International license Orgia w Dąbrowie Górniczej. O kościelnej seksaferze usłyszał cały świat. Co z ks. Tomaszem?

SĄD ZDECYDOWAŁ

Ksiądz Tomasz Z. skazany! Zapadł wyrok po orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej

We wrześniu 2023 r. na plebanii w Dąbrowie Górniczej ksiądz Tomasz Z. (48 l.) urządził gejowską orgię, na którą zaproszono męską prostytutkę. W trakcie erotycznych zabaw jeden z mężczyzn zasłabł, a uczestnicy, mimo wezwania pogotowia przez jednego z nich, nie chcieli wpuścić ratowników do środka. Panowie zażywali także narkotyki. We wtorek, 9 kwietnia, duchowny stanął przed sądem w Dąbrowie Górniczej, oskarżony m.in. o nieudzielenie pomocy oraz o przestępstwa narkotykowe.