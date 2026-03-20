Koszmarny finał piątkowego wieczoru. Auto wpadło do stawu. W środku cztery osoby

Zuzanna Sekuła
2026-03-20 22:23

W piątek wieczorem (20 marca) w Bestwinie (woj. śląskie) doszło do groźnego wypadku. Na ul. gen. Józefa Hallera samochód osobowy z czterema osobami nagle zjechał z drogi i wpadł do stawu. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, ale dzięki szybkiej reakcji świadków udało się uniknąć tragedii.

Super Express Google News
Samochód wpadł do stawu

Do groźnego wypadku w Bestwinie doszło około godziny 20:17 na ulicy gen. Józefa Hallera. Samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby - dwóch mężczyzn i dwie kobiety - nagle, w niewyjaśnionych okolicznościach, zjechał z drogi i z impetem wpadł do stawu. Widok tonącego auta z ludźmi w środku musiał być przerażający. Na szczęście, w pobliżu znajdowali się świadkowie, którzy bez chwili wahania ruszyli na ratunek. Zanim na miejsce zdarzenia dotarły wezwane służby ratunkowe, wszyscy pasażerowie zostali wyciągnięci z pojazdu.

Akcja ratunkowa w Bestwinie. Służby na miejscu zdarzenia

Na miejsce wypadku w Bestwinie natychmiast skierowano znaczne siły ratownicze. W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa wodno-nurkowa z Bytomia, której zadaniem było sprawdzenie dna stawu i upewnienie się, że w wodzie nie ma już nikogo ani niczego, co mogłoby stanowić zagrożenie.

Do poszkodowanych wezwano także dwa zespoły ratownictwa medycznego, które udzieliły pierwszej pomocy wszystkim uczestnikom zdarzenia. Policja zabezpieczyła teren i rozpoczęła dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn wypadku. Na ten moment nie podano oficjalnych informacji, co mogło doprowadzić do tego, że samochód zjechał z drogi i wpadł do stawu.

Wstępne ustalenia sugerują, że mogło dojść do utraty panowania nad pojazdem, jednak szczegóły będą znane dopiero po zakończeniu śledztwa.  "Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach!" - podkreślają strażacy.

Galeria zdjęć 5

Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy?

Polecany artykuł:

Mirella ze Świętochłowic zniknęła na 27 lat. Zamknęli ją w pokoju, odizolowali …
Koszmar za zamkniętymi drzwiami. 42-letnia Mirella żyła zamknięta w pokoju przez 27 lat. Sąsiedzi myśleli, że zaginęła
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚLĄSK