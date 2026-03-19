Dramatyczne chwile przy Galerii Jurajskiej. Interwencja służb

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 18 marca, tuż przed godziną 19:00 w okolicach Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Jak podaje portal "Klobucka", pomocy medycznej potrzebowały dwie nastolatki, które zostały opatrzone przez ratowników jeszcze przed przyjazdem karetki.

Z relacji osoby będącej na miejscu zdarzenia wynika, że sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Jedna z dziewcząt prawdopodobnie wpadła do pobliskiej rzeki Warty. Służby na ten moment nie wydały oficjalnego potwierdzenia tej wersji wydarzeń.

Na miejsce błyskawicznie zadysponowano jednostki ratownicze. Jako pierwsi interweniowali strażacy, którzy zabezpieczyli obszar i zajęli się poszkodowanymi. Gdy na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, nastolatki trafiły pod fachową opiekę lekarzy.

Dokładne przyczyny i przebieg tego incydentu pozostają na razie nieznane. Okoliczności zdarzenia będą najprawdopodobniej przedmiotem ustaleń odpowiednich służb. Pewne jest, że błyskawiczna reakcja osób postronnych i sprawna akcja ratowników pozwoliły na natychmiastowe udzielenie pomocy.

Około godziny 18:50 działania ratunkowe wciąż były w toku, a teren pozostawał wygrodzony. Dalsze szczegóły dotyczące tej sprawy powinny zostaną udostępnione wkrótce.