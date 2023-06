Dwóch nastolatków roztrzaskało się na drzewie! Jeden wypadł z auta? Koszmarny wypadek koło Krzepic

Ewelina skoczyła w ogień, by się ratować. Miał być ślub, będą kwiaty na trumnie

Wypadek między Krzepicami i Dankowem

Zdarzenie miało miejsce w czwartek, 22 czerwca około godz. 16.05. - Samochód osobowy uderzył w drzewo i owinął się na nim. W środku znajdowały się dwie osoby. Jedna została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala, druga odjechała karetką - mówi dyżurny ze stanowiska kierowania kłobuckiej straży pożarnej. - Kierujący z Krzepic, jadąc w kierunku Dankowa volkswagenem golfem, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków jazdy, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Autem jechało dwóch młodych mężczyzn w wieku 18 i 19 lat. Jeden z nich był poza pojazdem w momencie przyjazdu policji. Nie wiadomo z jakiego powodu - czy wypadł z auta, czy wyszedł o własnych siłach. Obie osoby zostały zabrane do szpitala w Częstochowie. Mężczyzna, który znajdował się poza autem, został przetransportowany karetką. Drugi, zakleszczony w pojeździe, został zabrany przez śmigłowiec LPR - dodaje aspirant Joanna Wiącek - Głowacz z KPP w Kłobucku.

Na miejscu nadal trwają działania policji. Droga jest zablokowana.