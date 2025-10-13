Kraksa na DK11 w Tarnowskich Górach. Ogromne utrudnienia dla kierowców

W poniedziałek, 13 października tuż przed godziną 7.00, na drodze krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach doszło do groźnie wyglądającej kraksy dwóch pojazdów. Zdarzenie spowodowało gigantyczne utrudnienia w ruchu. Droga w obu kierunkach została zablokowana, a tworzące się korki doprowadziły do komunikacyjnego paraliżu. Policja wyznaczyła objazdy.

Kraksa na DK11 w Tarnowskich Górach. Zderzyły się dwa pojazdy

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 października na jednym z najbardziej ruchliwych odcinków DK11 w Tarnowskich Górach. Jak informuje lokalna policja, zgłoszenie o wypadku wpłynęło przed godziną 7.00 rano. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w kolizji brały udział dwa pojazdy. Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o osobach poszkodowanych, jednak na miejscu pracują wszystkie niezbędne służby, w tym zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarna.

Największym problemem dla mieszkańców i osób przejeżdżających przez miasto stały się jednak potężne utrudnienia komunikacyjne. Zablokowanie tak ważnej arterii w godzinach szczytu musiało skutkować powstaniem ogromnych zatorów drogowych. Kierowcy utknęli w korkach, a przejazd przez miasto stał się wyjątkowo czasochłonny.

Policja apeluje do kierowców. Wyznaczyli objazdy

W odpowiedzi na paraliż komunikacyjny, policja w Tarnowskich Górach podjęła natychmiastowe działania w celu upłynnienia ruchu. Oficjalny komunikat w tej sprawie zawiera precyzyjne wskazówki, jak ominąć zablokowany odcinek drogi. Jak podaje policja, przygotowano dwa główne warianty objazdów.

Dla kierowców jadących od strony Osada Jana zalecono, by na skrzyżowaniu przy sklepie Lidl skręcili w prawo, w ulicę Gliwicką. Następnie, na rondzie, powinni kontynuować jazdę w kierunku ulicy Wyszyńskiego, aby móc powrócić na drogę krajową nr 11. Z kolei osoby nadjeżdżające od strony Lublińca powinny na światłach przed parkiem wodnym skręcić w lewo, również w ulicę Wyszyńskiego. Dalej trasa objazdu prowadzi przez rondo, gdzie należy skręcić w prawo w ulicę Gliwicką, by finalnie dojechać do DK11.

