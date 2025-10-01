Kraksa na drodze krajowej. Kobieta w szpitalu po zderzeniu z ciężarówką

W Pszczynie na skrzyżowaniu DK1 z ul. Bieruńską doszło do czołowego zderzenia alfy romeo z renault, w wyniku czego 34-letnia kobieta trafiła do szpitala.

Z ustaleń policji wynika, że powodem kraksy było wymuszenie pierwszeństwa przez 60-letniego kierowcę renault.

Oboje kierowcy byli trzeźwi, a policja ustala dokładne przyczyny wypadku.

Pszczyna: Alfa romeo staranowana przez ciężarówkę. Kobieta trafiła do szpitala

Do wypadku doszło w poniedziałek, 29 września, tuż przed godziną 15.00. Skrzyżowanie krajowej "jedynki" z ulicą Bieruńską w Pszczynie po raz kolejny stało się areną groźnego zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów z wydziału ruchu drogowego wynika, że 60-letni mężczyzna kierujący renault zamierzał skręcić w lewo, w stronę Jankowic. Niestety, w trakcie wykonywania tego manewru zderzył się czołowo z nadjeżdżającą z naprzeciwka alfą romeo. Za kierownicą drugiego auta siedziała 34-letnia kobieta.

Na skutek kraksy poszkodowana została kierująca osobówką. Kobieta doznała ogólnych obrażeń ciała i została przetransportowana do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy. Oboje kierujący byli trzeźwi, co potwierdziły przeprowadzone badania. Teraz śledczy prowadzą szczegółowe czynności, które mają na celu precyzyjne odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Policja apeluje o rozwagę na drogach

Funkcjonariusze policji, w związku z kolejnym groźnym wypadkiem, ponownie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne przestrzeganie przepisów. Mundurowi przypominają, że manewry takie jak skręt w lewo czy zmiana pasa ruchu wymagają stuprocentowej koncentracji i upewnienia się, że można je wykonać w sposób bezpieczny, nie zmuszając innych kierowców do gwałtownego hamowania.

Niezwykle istotne jest także zachowanie odpowiedniej prędkości – dostosowanej do natężenia ruchu i warunków drogowych. Policja podkreśla, że nawet chwila nieuwagi czy błędna ocena sytuacji na drodze mogą prowadzić do zdarzeń o tragicznych skutkach.