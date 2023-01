35-letni Mateusz nie żyje. Tak przyjaciele pożegnali sportowca z Gliwic

74-latki nie widziano od kilku dni. To, co odkryli w jej mieszkaniu, szokowało

Nie żyje zawodnik KS Sośnica Gliwice

35-letni Mateusz P. nie żyje. Wychowanek i wieloletni zawodnik KS Sośnica Gliwice zmarł 5 stycznia, o czym poinformowano za pośrednictwem profilu społecznościowego klubu na Facebooku. - Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł od nas wychowanek i wieloletni zawodnik naszego klubu Mateusz P. Nie ma słów by wyrazić tą ogromną stratę. Rodzinie składamy szczere kondolencje. (...) Mati do zobaczenia na boiskach tam u góry - czytamy w poście. Mateusz był zawodnikiem futsalu, występował także w drużynie Nbit Gliwice, z którą świętował awans do Ekstraklasy w 2015 roku.

KS Sośnica upamiętnił swojego wychowanka. Podczas XII edycji Turnieju Roczników im. Stefana Florenskiego uczczono pamięć Mateusza minutą ciszy. Na ten moment nie podano szczegółów ostatniego pożegnania 35-letniego sportowca.

