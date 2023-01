Roksana Węgiel powiedziała, czy chodzi w niedzielę do kościoła. Mina księdza z Rybnika mówi wszystko!

Ksiądz Adrian Chojnicki to niezwykle popularny duchowny, którego filmiki można oglądać na Tik Toku. Na jego koncie o nazwie @padre.adriano znajduje się sporo wideo z udziałem młodzieży! Ksiądz Adrian razem z nimi tańczy, śmieje się, bawi, a nagrane filmiki wrzuca do sieci. Kapłan z Rybnika w ostatnim czasie wrzucił fragment wywiadu z Roksaną Węgiel. Jego reakcja na słowa artystki mówi wiele.

Roksana Węgiel mówi o wierze. Ksiądz Adrian z Rybnika reaguje

Roksana Węgiel udzieliła Wirtualnej Polsce wywiadu, w którym mówi o swojej wierze. Artystka odpowiedziała m.in. na pytanie, czy chodzi do kościoła w niedzielę. - Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę tam chodzę, ale chcę tam chodzić - mówi Węgiel. - Można trafić na fajną mszę, fajne kazanie. Trzeba przełamać stereotyp kościoła. Każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo nowoczesna. To są totalnie super ziomale. Trzeba uświadamiać ludzi, że kościół może być czymś bardzo umacniającym - dodała. Roksana Węgiel została zapytana o kwestię wizerunku kościoła i afer, które wychodzą na jaw w ostatnich latach. Czy to nie sprawia, że wokalistka jest zrażona do tej instytucji? - Ja tam nie chodzę do instytucji, nie chodzę tam dla księży, tylko dla Boga - spuentowała 18-latka.

Ksiądz Adrian był zachwycony postawą Roksany Węgiel podczas wywiadu. Jego miny, które stroił w trakcie nagrania, mówią wszystko. - Prosto, mądrze i logicznie - tak określił słowa popularnej piosenkarki duchowny z Rybnika. Nagranie możecie zobaczyć poniżej.