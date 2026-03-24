Ksiądz oskarżony o przestępstwa wobec trzech dziewczynek. Dziś w Sosnowcu zapadnie wyrok

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-03-24 6:40

Sąd Okręgowy w Sosnowcu ogłosi we wtorek wyrok w procesie księdza Ryszarda G., oskarżonego o trzy przestępstwa na szkodę nieletnich dziewczynek, w tym dwa o charakterze seksualnym. Postępowanie, które rozpoczęło się w listopadzie 2025 roku i toczyło się z wyłączeniem jawności, dotyczy zdarzeń z czerwca 2024 roku. Duchowny nie przyznaje się do winy.

Duchowny miał molestować trzy dziewczynki

Proces duchownego rozpoczął się w listopadzie 2025 roku i od początku toczył się bez udziału publiczności ze względu na charakter zarzutów oraz konieczność ochrony pokrzywdzonych. Ryszard G. jest kolejnym księdzem z diecezji sosnowieckiej, wobec którego prokuratura skierowała oskarżenia dotyczące przestępstw wobec małoletnich.

54-letni wówczas kapłan został zatrzymany w kwietniu 2025 roku po zawiadomieniu przekazanym przez delegata biskupa sosnowieckiego odpowiedzialnego za ochronę dzieci i młodzieży. Początkowo przedstawiono mu dwa zarzuty związane z użyciem przemocy – jeden dotyczący czynu o podłożu seksualnym, drugi usiłowania zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania. W toku postępowania śledczy rozszerzyli zakres oskarżenia o kolejny czyn wobec innej nieletniej, kwalifikowany jako przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wszystkie zarzuty odnoszą się do zdarzeń z czerwca 2024 roku. Jak informuje prokuratura, dwie z pokrzywdzonych w chwili ich zaistnienia nie miały ukończonych 15 lat. Z doniesień medialnych wynika, że do zdarzeń miało dojść we Włoszech podczas wyjazdu organizowanego przez duchownego. W trakcie śledztwa ksiądz nie przyznał się do winy, jednak składał wyjaśnienia. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter sprawy śledczy nie ujawniają szczegółowych informacji.

Akt oskarżenia został skierowany do sądu we wrześniu 2025 roku. W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, obejmujący m.in. zeznania świadków, dokumentację z placówek oświatowych, akta osobowe oskarżonego, zabezpieczone dokumenty i dane cyfrowe, a także opinie biegłych z różnych dziedzin. Przeszukania przeprowadzono zarówno w kurii diecezjalnej w Sosnowcu, jak i w miejscu zamieszkania duchownego.

Co grozi duchownemu Ryszardowi G.?

Najpoważniejszy z zarzutów zagrożony jest karą od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Od momentu zatrzymania ksiądz przebywa w areszcie. Prokuratura zabezpieczyła również jego majątek o wartości około 75 tys. zł na poczet ewentualnych kar oraz roszczeń odszkodowawczych dla pokrzywdzonych.

Po zatrzymaniu duchownego kuria sosnowiecka poinformowała, że decyzją biskupa został on zawieszony w obowiązkach proboszcza, otrzymał zakaz publicznego sprawowania posługi oraz nakaz przebywania w wyznaczonym miejscu. Równolegle przeprowadzono kościelne postępowanie wyjaśniające, którego dokumentacja została przekazana do Stolicy Apostolskiej. To ona ma podjąć ostateczne decyzje kanoniczne wobec księdza.

Afera pedofilska w Sosnowcu. Trzech księży z zarzutami

Ryszard G. był jedną z kilku osób objętych szerokim śledztwem dotyczącym przestępstw seksualnych w diecezji sosnowieckiej. Początkowo jego sprawa stanowiła część większego postępowania, jednak została wyłączona do osobnego procesu. W październiku 2024 roku zatrzymano trzech innych mężczyzn – dwóch czynnych księży oraz byłego duchownego. W przypadku byłego księdza zarzuty dotyczyły oszustw, natomiast wobec dwóch pozostałych dotyczyły przestępstw seksualnych wobec dzieci.

Jednym z nich jest Jacek K., który odpowiada za dziewięć czynów o charakterze seksualnym oraz posiadanie materiałów pedofilskich – jego proces rozpoczął się w lutym przed sądem rejonowym. Drugi, Dariusz L., również został oskarżony o dziewięć przestępstw tego typu i jego sprawa nadal jest rozpatrywana. Trzeci z zatrzymanych został już skazany za przestępstwa gospodarcze.

Śledztwo prowadzone przez Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zostało wszczęte w marcu 2023 roku i miało związek z innym postępowaniem – dotyczącym zabójstwa 26-letniego diakona. Do zdarzenia doszło przy domu katolickim w Sosnowcu. Według ustaleń śledczych sprawcą był 40-letni ksiądz, który najpierw oddał do ofiary sześć strzałów, a następnie zadał jej liczne ciosy nożem, po czym odebrał sobie życie. Obaj duchowni byli związani z bazyliką katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone ze względu na śmierć sprawcy.

W październiku 2024 roku powołano również komisję „Wyjaśnienie i Naprawa”, której zadaniem jest analiza przypadków nadużyć w diecezji sosnowieckiej. Z opublikowanego w lutym raportu wynika, że przedstawiciele instytucji kościelnych mogli skrzywdzić co najmniej 50 dzieci. Zidentyfikowano 29 osób, którym postawiono zarzuty, z czego większość stanowią księża związani z diecezją. W części przypadków zarzuty potwierdzono, inne nadal są przedmiotem badań.

