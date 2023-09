Ksiądz Tomasz wydał szokujące oświadczenie! "To atak na wiernych i Kościół"

Gejowska orgia w parafii. Ksiądz Tomasz Z. wydał oświadczenie

Ksiądz Tomasz zorganizował w służbowym mieszkaniu należącym do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej orgię, na którą zaprosił między innymi męską prostytutkę. Gdy zabawa wymknęła się spod kontroli, a jeden z mężczyzn stracił przytomność, interweniowało pogotowie i policja. Duchowny Tomasz Z. po wybuchu skandalu udał się na zaplanowany urlop do Turcji - wcześniej został pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych, a także zmuszono go do zamieszkania poza parafią. Teraz, po wielu dniach ciszy i ucieczce z mediów społecznościowych, organizator gejowskiego seksparty przerwał milczenie i w specjalnym oświadczeniu przesłanym do "Gazety Wyborczej" odniósł się do całej sprawy. Treść tego komunikatu szokuje!

Ksiądz Tomasz: to atak na Kościół i wiernych; gdyby to wydarzyło się komuś innemu, nie byłoby sprawy

Poniżej przedstawiamy treść wiadomości, jaką otrzymali dziennikarze "Gazety Wyborczej":

- Od ponad tygodnia nie milkną echa skandalu wywołanego przez media dotyczące mojej osoby i rzekomych skandalicznych wydarzeń mających miejsce w moim mieszkaniu przy parafii w Dąbrowie Górniczej. W związku z tym oświadczam, że kwestionuję wszelkie ustalenia prasy i mediów, w szczególności powtarzane wciąż i powielane na różne sposoby informacje dotyczące liczby księży mających przebywać w moim mieszkaniu i braniu udziału w opisywanych przez media wydarzeniach. Z dnia na dzień zmieniają się podawane fakty, o których słyszymy lub czytamy z co raz to nowych relacji medialnych. Odbieram to jako ewidentne uderzenie w Kościół, a w tym w duchowieństwo i wiernych, by poniżyć jego pozycję, zadania i misję. Myślę, że gdyby cokolwiek podobnego wydarzyło się osobie mało znanej, o innej profesji, nie medialnej, nie duchownej to nie byłoby w ogóle sprawy - pisze do "GW" ksiądz Tomasz Z.

Ksiądz Tomasz dziwi się, że kościół przeprasza za jego orgię

Kolejnym, szokującym fragmentem oświadczenia przesłanego do "GW" przez księdza Tomasza Z. są słowa, w których duchownego dziwi "postawa przepraszania przez niektóre osoby i instytucje za rzeczy i wydarzenia, które się nie wydarzyły. Kiedy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, zarówno ze strony cywilnej, jak i kościelnej, nie można nikogo skazywać przed wydaniem ostatecznego wyroku" - twierdzi ksiądz Tomasz Z. W sprawie orgii w mieszkaniu parafialnym duchownego toczy się śledztwo - nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną przeprowadzone czynności procesowe z kapłanem. Kluczowym dowodem w sprawie ma być opinia biegłego medycyny sądowej, który określi stan pokrzywdzonego podczas seksparty w momencie przyjazdu karetki pogotowia.

