Ksiądz z ambony skrytykował strażaków. Poszło o nowy wóz. "Nie chcieli ani mszy, ani poświęcenia"

Poświęcenie wozu strażackiego. Ksiądz krytykuje OSP Książenice

Ochotnicza Straż Pożarna w Książenicach wzbogaciła się o nowoczesny wóz strażacki, którego zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z kilku źródeł. Radość strażaków z nowego nabytku nie trwała jednak długo. Miejscowy ksiądz podczas mszy skrytykował druhów za huczne świętowanie bez uprzedniego poświęcenia pojazdu.

"Z bólem serca, ale jednak muszę to powiedzieć, nie mogę tego przemilczeć" – mówił z ambony duchowny, cytowany przez portal radio90.pl. "Odbyła się huczna impreza, z fajerwerkami – nowy wóz strażacki... Ale strażacy już wszystko po nowemu. Nie chcieli ani mszy świętej, ani poświęcenia tego wozu, tylko impreza świecka" – ubolewał duchowny.

Zabrakło poświęcenia wozu strażackiego? Ksiądz komentuje

Słowa księdza wywołały oburzenie części parafian, którzy poinformowali o sprawie portal radio90.pl, przesyłając nagranie z mszy. Naczelnik OSP Książenice, Beata Strzelczyk, w rozmowie z portalem zapewniła, że poświęcenie wozu jest planowane na maj lub czerwiec.

"Poświęcenie samochodu jest przewidziane na maj, czerwiec i tak też było ustalane z przedstawicielami gminy" – wyjaśniła.

Dodała, że doszło do "małego nieporozumienia", ale ksiądz został już poinformowany o planach strażaków.

"Ksiądz ma prawo do swojej wypowiedzi, jakoś odniósł się do tej sprawy. Nie jesteśmy jakoś zaniepokojeni tą całą sytuacją, wyjaśniliśmy to sobie. Żyjemy z księdzem w zgodzie, więc myślę, że nie ma tutaj żadnej złości w stosunku do niego, czy on do nas" – podkreśliła Strzelczyk.

Do sprawy odniósł się również sam ksiądz, który w rozmowie z redakcją Radia 90 potwierdził, że sprawa została wyjaśniona ze strażakami.

Nowy wóz strażacki kosztował 1,3 mln złotych. Jak podaje radio90.pl, 682 tys. zł wyłożyła gmina Czerwionka-Leszczyny, 450 tys. zł Państwowa Straż Pożarna, 178 tys. zł pochodziło ze środków województwa śląskiego, 100 tys. zł dołożył WFOŚiGW w Katowicach, a 20 tys. zł Starostwo Powiatowe w Rybniku.

Źródło: radio90.pl