Właściciel firmy zniknął z pieniędzmi, a księgowa odebrała sobie życie

To miała być inwestycja jak każda inna. Firma Rafała T. z Jejkowic miała wyremontować dwór w Stodołach. Miał tam powstać ośrodek sportowo-rekreacyjny oraz apartamenty. Miały tam także funkcjonować dwie restauracje, kompleks odnowy biologicznej oraz hotel. Jednak hotel, który miał działać już od czerwca 2022 roku nigdy nie został otwarty, a cała inwestycja została wykonana zaledwie w 10 procentach. Pod koniec grudnia 2022 roku wybuchła afera. Jak informuje rybnik.com, to właśnie w grudniu 2022 roku do Prokuratury Rejonowej w Rybniku wpłynęły dwa zawiadomienia o przywłaszczeniu dużej sumy pieniędzy. Chodzi o głównego wykonawcę inwestycji, czyli firmę Rafała T.

Portal cytuje informatora, którego zdaniem główny wykonawca nie wypłacił pieniędzy podwykonawcom i pracownikom i zniknął. Jego zaginięcie miała zgłosić żona. Policjanci odnaleźli mężczyznę poza województwem śląskim w Słomczynie. Miał tłumaczyć, że potrzebował odpoczynku.

Wiele wskazuje też, jak ujawnia portal, że mężczyzna nie chciał być odnaleziony, wyłączył bowiem GPS w telefonie i samochodzie.

Sprawę inwestycji bada rybnicka prokuratura

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Rybniku, do której wpłynęły zawiadomienia. Co ciekawe jedno ze złożonych zawiadomień o wyprowadzeniu środków z firmy, pochodzi od żony Rafała T., drugie od firmy, która miała dostać pieniądze.

Jak informuje rybnik.com, ta historia ma też tragiczny wątek. W Boże Narodzenie samobójstwo miała popełnić 30-letnia kobieta, księgowa, która prowadziła finanse firmy Rafała T..

Kwota, jaką mógł przywłaszczyć właściciel firmy, może być znacznie większa, niż pierwotnie zakładano. Początkowo mówiono o przywłaszczeniu 6 milionów złotych. Na ostateczne podsumowanie trzeba jednak zaczekać, wszystko jest bowiem przedmiotem prowadzonego postępowania.

