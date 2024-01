Księża chodzili z kolędą. To, co stało się wtedy na plebanii, jeży włos na głowie!

Katowice. 19-latka prawie utonęła w wannie. To, co zrobili policjanci, uratowało jej życie

Księża wyszli z kolędą. W tym czasie na plebanii harcowali złodzieje

Wszystko wydarzyło się w czwartek, 28 grudnia, na plebanii mieszczącej się w Piekarach Śląskich przy ul. Górniczej. Między godz. 16:00 a 18:30 doszło tam do przestępstwa kradzieży z włamaniem. Nieznani sprawcy, wykorzystując nieobecność księży, którzy w tym czasie przebywali na wizytach duszpasterskich, włamali się do budynku plebanii. Łupem sprawców padły pieniądze. Teraz policjanci prowadzą intensywne działania, by dowiedzieć się, kto dopuścił się tak bezczelnego czynu i okradł parafię, gdy księża służyli swoim wiernym.

- Zwracamy się z prośbą do osób, które 28 grudnia w godzinach od 16:00 do 18:30 poruszały się w rejonie miejsca zdarzenia przy ul. Górniczej w Piekarach Śląskich samochodami wyposażonymi w kamery rejestrujące obraz lub posiadają nagrania z telefonu komórkowego, by zgłosiły się do Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 lub zadzwoniły na tel. 47 85 322 00 lub 112. Gwarantujemy anonimowość - apelują policjanci z komendy w Piekarach Śląskich.

