Tak księża łapią kontakt z nastolatkami. Tańczą, śpiewają, przebierają się. Te nagrania robią furorę

Księża na Tik Toku. Oni robią furorę! Zobacz listę profili

Tik Tok to platforma, na której codziennie pojawia się mnóstwo treści. Krótkie, zabawne w treści filmiki cieszą się sporą popularnością. Aż trudno uwierzyć, że to narzędzie doskonale przystosowali na swoje potrzeby księża katoliccy. Za pomocą Tik Toka krzewią wiarę, tłumaczą jej zasady, dzielą się nadzieją i Słowem Bożym. Pokazują także, że ksiądz to nie zawód wykonywany przez samych sztywniaków. Wręcz przeciwnie! Wśród duchownych jest wiele młodych osób, doskonale zdających sobie sprawę z siły mediów społecznościowych. Księża rozmawiają chętnie nie tylko o religii, odpowiadając na pytania użytkowników, ale pokazują, jak wygląda życie z koloratką przy szyi. Koniecznie zobaczcie, które profile księży warto obserwować na Tik Toku. Szczegóły w naszej galerii poniżej.

