Rynek pracy na Śląsku - ile wynosi bezrobocie i średnie wynagrodzenie?

W lipcu 2025 r. średnie wynagrodzenie brutto na Śląsku wyniosło 8859,65 zł miesięcznie. To o 7,4 proc. więcej niż w lipcu 2024. Zdecydowanie mniej korzystna jest statystyka dotycząca stopy bezrobocia. Ta niestety wzrosła z 3,6 proc. do 4 proc. Na koniec lipca tego roku na Śląsku było zrejestrowanych trochę ponad 70 tysięcy bezrobotnych. W liczbach bezwzględnych wzrost wyniósł 8 tysięcy osób.

Warto jednak podkreślić, że Główny Urząd Statystyczny bada sektor przedsiębiorstw, czyli firmy zatrudniające co najmniej 9 osób. Tego typu zakłady pracy z natury płacą więcej, niż małe firmy. To z kolei sprawia, że statystyki są nieco zawyżone i nie do końca oddają rzeczywistą sytuację na rynku pracy.

Duże różnice w zarobkach pomiędzy branżami

Pomiędzy poszczególnymi gałęziami gospodarki badanymi przez GUS występują bardzo duże różnice w zarobkach. Najmniej zarabiają przedstawiciele sektora obejmującego zakwaterowania oraz gastronomię. Ich średnia miesięczna pensja wynosi tylko 5978,24 złotych brutto. To ponad dwa razy mniej niż zarabiają średnio przedstawiciele najbardziej lukratywnej branży na Śląsku (12 429,06 zł). Wielu może być zaskoczonych, że na Śląsku to wcale nie górnicy zarabiają najwięcej, choć górnictwo wciąż oferuje atrakcyjne wynagrodzenia i znajduje się w ścisłej czołówce rankingu.

Równocześnie widoczne jest spowolnienie wzrostu zarobków górników. W lipcu 2025 zarabiali oni o 5,4 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Liderem wzrostu zarobków jest branża obejmująca: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Tam pobory wzrosły o 11,6 proc. A która branża zarabia najwięcej na Śląsku? Szczegóły w galerii znajdującej się poniżej.

