Lekarka nie chciała wyjść do pacjenta i mu pomóc. Tomek stracił przytomność, chwilę później już nie żył

SZOK

Sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku – 17 marca 2023. Do miejsca zamieszkania mężczyzny wezwano karetkę pogotowia. Ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna już nigdy nie wrócił do domu.